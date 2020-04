Na czym polega trening GRIT?

Krótka, lecz odpowiednio intensywna aktywność fizyczna można zdziałać więcej niż katorżnicze ćwiczenia na siłowni. Świat podbija właśnie trening GRIT - czym jest i jakie przynosi efekty?

Wiele osób, które nie prowadzą regularnej aktywności sportowej, argumentuje ten fakt brakiem czasu. Tymczasem wystarczy systematyczny, choć trwający zaledwie 30 minut trening, by osiągnąć w szybkim czasie dobre efekty. Mowa o GRIT, który podbija centra fitness na całym świecie.

Czym jest GRIT?

Ta nowa forma aktywności została stworzona przez zespół Les Mills - twórców takich programów treningowych, jak Body Bump, Body Balance, czy Body Combat. Firma wyróżnia się oryginalnymi choreografiami, które są zmieniane co 3 miesiące oraz energetyczną muzyką, która motywuje i przynosi zadowolenie z wykonywanych przy niej ćwiczeń.

GRIT to program, który wykorzystuje maksymalne możliwości organizmu. Jego zadaniem jest spalanie tłuszczu oraz rzeźbienie mięśni, w czym pomaga to, iż ćwiczenia stymulują hormon wzrostu przyspieszający redukcję tkanki tłuszczowej.

Jak wygląda trening GRIT?

Przebieg treningu jest bardzo prosty, choć wymagający. To doskonały sprawdzian dla wszystkich osób chcących poprawić kondycję. Ma na celu maksymalne podniesienie tętna i przyspieszenie metabolizmu. Przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, zaawansowanych, jak i początkujących.

Trening składa się z kilku sekwencji, w których wykorzystuje się w stu procentach możliwości fizyczne, po czym następują okresy regeneracji i odpoczynku. Trening rozpoczyna błyskawicznie podnosząca tętno rozgrzewka, która od razu pobudza mięśnie do pracy. Następnie przechodzi się do treningu z obciążeniem lub z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. To ćwiczenia wysiłkowe, budujące siłę, z elementami cardio.

Całość kończy intensywny “core trening”, czyli ćwiczenia mięśni głębokich, odpowiedzialnych za postawę, np. brzucha czy grzbietu.

Rodzaje treningu GRIT

Samo GRIT ma trzy odsłony. Każdy rodzaj spełnia inny cel.

Grit Plyo - zestaw ćwiczeń sprawnościowych, opartych na pylometryce. Wzmacnia nogi i pośladki, wysmukla ciało oraz buduje proporcjonalną sylwetkę. Wykorzystuje ławeczkę treningową.

- zestaw ćwiczeń sprawnościowych, opartych na pylometryce. Wzmacnia nogi i pośladki, wysmukla ciało oraz buduje proporcjonalną sylwetkę. Wykorzystuje ławeczkę treningową. Grit Series Strenght - trening wykorzystujący sztangi oraz ciężarki. Angażuje wszystkie partie mięśni, przyspiesza na kilka godzin spalanie tkanki tłuszczowej.

- trening wykorzystujący sztangi oraz ciężarki. Angażuje wszystkie partie mięśni, przyspiesza na kilka godzin spalanie tkanki tłuszczowej. Grit Series Cardio - ćwiczenia wytrzymałościowe, poprawiające wydolność, oparte jedynie na ciężarze ciała. Spalają maksimum kalorii.

Naukowcy dowiedli, że krótkie, ale intensywne ćwiczenia mogą przynieść lepsze efekty niż dłuższe treningi o małej lub średniej intensywności. W treningu GRIT w szybkim czasie angażujemy do pracy całe ciało. Dzięki temu wystarczą nawet 2-3 treningi w tygodniu, by szybko zobaczyć rezultaty.