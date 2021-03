"Dziewczyny dziewczynom w walce z cukrzycą" Dexcom innowacyjny panel kontrolujący poziom glukozy we krwi

"Dziewczyny dziewczynom w walce z cukrzycą" to akcja promująca bardzo ważny dla każdej diabetyczki i diabetyka system pomagający kontrolować poziom glukozy we krwi. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom osoby chorujące na cukrzyce nie tracą ani na chwilę panowania nad chorobą, a mogą normalnie funkcjonować. Każdy, kto choruje, na tę chorobę wie, jak ważne jest trzymać wciąż rękę na pulsie. Na szczęście nowe technologie umożliwiają szybki i regularny pomiar glukozy we krwi, a diabetycy coraz częściej sięgają po Dexcom CGM (System ciągłego monitorowania glikemii). Jedna z kobiet, której system ten uratował życie, promuje ten produkt i stara się szerzyć wiedzę u cukrzyków, by mogli czuć się swobodnie i pewnie. Ale od początku!

Dexcom CGM (System ciągłego monitorowania glikemii) - od kobiet dla kobiet

Ada zachorowała na cukrzycę typu 1 (T1) gdy miała 17 lat. W tamtych czasach choroba ta nie była tak powszechna, a pozyskanie jakiejkolwiek informacji na temat tego, jak żyć normalnie, graniczyło z cudem. Nawet internet nie dawał wystarczających odpowiedzi na nurtujące pytania diabetyków. Dlatego właśnie, by zmienić ten stan rzeczy, Ada zdecydowała się sformować społeczność kobiet z cukrzycą, które będą się między sobą wymieniały wiedzą i doświadczeniem. Na spotkaniach, jakie organizowała, poruszały tematy wpływu choroby, na ich, codzienność, intymność, życie.

Na spotkaniach można było dojść do ważnego wniosku: kobiety chorujące na cukrzycę bardzo doceniały wszelkie pomoce, dzięki którym mogły kontrolować swój organizm i jednocześnie po prostu normalnie żyć. Sama Ada przyznaje, że dzięki nowej technologii radzi sobie z chorobą, a nowoczesny system nawet uratował jej życie! Ada na co dzień pracuje w bankowości i mieszka we Francji, bardzo więc chwali sobie Dexcom CGM, bez którego jej życie nie wyglądałoby tak samo.

Dexcom G6 to system ciągłego monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu glukozy (CGM-RT). Jest fabrycznie skalibrowany, w związku z czym nie są wymagane pomiary krwi z palca. W najnowszej odsłonie Dexcom G6 zaprojektowano na nowo automatyczny aplikator, który jednym kliknięciem prosty w sposób wprowadza sensor pod skórę. System Dexcom G6 wysyła odczyty poziomu glukozy do urządzenia lub odbiornika Dexcom co 5 minut. Z dodatkowych funkcji czujnik blokuje mający znaczenie kliniczne wpływ paracetamolu na notowane wyniki. Wyświetla ponadto ostrzeżenia dla stężenia 55 mg/dL za 20 minut, to pozwala przewidywać możliwość wystąpienia ciężkiej hipoglikemii. Ostrzeżenia w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika mogą być ustawione dla zarówno na noc, jak i na dzień.

Stosowanie w praktyce:

System Dexcom G6 jest wskazany do stosowania dla pacjentów w wieku od 2 roku życia.

Mogą go również używać kobiety w ciąży i w pełni kontrolować wysokie lub niskie poziomy glukozy. Preferowane są trzy części ciała do zamontowania systemu: górna część pośladków, tylna, górna część ramienia, oraz brzuch. Górna część pośladków jest stosowana najczęściej u dzieci od 2 do 17 roku życia. System współpracuje z 2 aplikacjami:

Dexcom Clarity - udostępnia dane lekarzowi, przesyła w czasie rzeczywistym

regularne raporty. Wystarczy, że użytkownik tylko raz połączy się z daną kliniką.

Dexcom Follow - użytkownik może udostępnić dane o swojej glikemii, maksymalnie

5 obserwatorom. W przypadku sytuacji nagłego spadku glukozy i braku reakcji

pacjenta, pozostali mogą podjąć niezbędne kroki, być w kontakcie i wspomóc w razie

potrzeby.

Mat. prasowe

Ada zrzesza kobiety cierpiące na cukrzycę.