Chemiczne i naturalne odstraszacze komarów

Komary na działce i w ogrodzie można skutecznie pokonać za pomocą nawozów. Tańsze, ale i mniej zadowalające działanie będą miały: pochodnie, świece, kadzidełka i preparaty na skórę. Odstraszająco działają olejki eteryczne, m. in. cytrynowy, goździkowy i waniliowy. Aby preparat na skórę był skuteczny, powinien zawierać minimum 20% czynnej substancji.

Opryski przeciw komarom

Opryski przeciw komarom można kupić w formie gotowej do użycia lub jako koncentraty rozpuszczalne w wodzie. Środki rozprowadza się za pomocą ciśnieniowych urządzeń zamgławiających lub zraszających. Opryski wykonuje się 2-3 razy, pierwszy w kwietniu lub w maju. Dwa pierwsze w odstępie dwóch tygodni, trzeci w odstępie czterech tygodni. Z reguły już po kwadransie od pierwszego zastosowania można zobaczyć efekty. Najskuteczniejsze są preparaty z dodatkiem glikolu, który zapobiega spłukiwaniu nawozu przez deszcz. Podczas rozprowadzania preparatu należy pamiętać o odzieży ochronnej – założyć kombinezon, maskę, okulary, rękawice. Opryski najlepiej wykonywać w słoneczne, bezwietrzne dni. Po aplikacji należy sprawdzić, jaki jest okres, przez który nie można jeść owoców i warzyw z rejonu, na którym rozprowadzono oprysk. Koszt opryskania terenu przez specjalistyczną firmę wynosi zwykle 200-300 złotych za 1000 m2. Jest to najskuteczniejsza forma walki z komarami.

Odstraszacze na komary

Olejki eteryczne to naturalne sposoby walki z komarami – dodawane są np. do świec, pochodni i kadzidełek. Do smarowania ciała najlepiej użyć sprayu.

Świece i pochodnie ogrodowe

Świece i pochodnie ogrodowe pomagają uchronić się przed komarami na świeżym powietrzu. Świetnym sposobem na odstraszenie komarów jest zastosowanie pochodni bambusowych, które wbija się w ziemię. Uwalniają one olejki eteryczne, odstraszające komary. Komary nie lubią m. in. olejku cynamonowego, cytrynowego, goździkowego, eukaliptusowego, bazyliowego i tymiankowego. Pochodnie zwykle mają długość 90-120 centymetrów. Spełniają zarówno funkcję praktyczną, jak i dekoracyjną. Można za ich pomocą oświetlić taras lub oczko wodne. Koszt pochodni to kilka lub kilkanaście złotych. Świece antykomarowe po zapaleniu wydzielają intensywny aromat, który działa odstraszająco na owady. Średnia cena za świecę to 10 złotych.

Kadzidełka

Komary odpędzi także dym kadzidełek. Odstraszająco działają kadzidełka cytronellowe, lawendowe i lemongrasowe. Ich zaletą jest niska cena – około 1 złoty za kilka pałeczek.

Preparaty na skórę

Istnieje także wiele środków na komary stosowanych na skórę – w formie maści, żelu, sprayu. Wystarczy posmarować lub spryskać nimi skórę co kilka godzin. Najłatwiejszy w aplikacji jest spray. Preparaty zawierają z reguły N-dietyl-meta-tolumamide tzw. DEET. Kosztują od 8 do około 30 złotych.

