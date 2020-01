Atopowe zapalenie skóry – jak zadbać o skórę jesienią i zimą?

Atopowe zapalenie skóry to choroba genetyczna, której objawy nasilają się jesienią i zimą. Duża ilość alergenów, niska temperatura i stres doprowadzają do częstych zaczerwienień, podrażnień i świądu skóry. Jak pielęgnować skórę atopową w okresie jesienno-zimowym?

Czym jest atopowe zapalenie skóry?

Atopowe zapalenie skóry to choroba genetyczna, która polega na nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego na małe dawki antygenów. Oznacza to, że skóra reaguje na alergeny w nadmierny i nieprzewidywalny sposób.

Charakterystyczne objawy AZS:

ZOBACZ WIDEO Kasia gotuje z Polki.pl: ciasto z pigwą 04:04

zaczerwienie i suchość skóry,

zakażenie bakteryjne skóry,

uporczywe swędzenie,

nadżerki,

pęcherzyki,

rumienie,

grudki podskórne,

złuszczanie się naskórka.

Dlaczego atopowe zapalenie skóry zaostrza się jesienią i zimą?

Lata badań pokazały, że na zaostrzenie objawów choroby wpływ ma kilka czynników. Wiele z nich jest związanych z okresem jesienno-zimowym.

Pierwszym czynnikiem, który nie służy nikomu, a tym bardziej osobom z AZS jest stres. Sytuacje stresowe takie jak zbyt duża ilość obowiązków, niepokój związany ze szkołą, studiami czy pracą pogarszają stan chorych.

Jesienią i zimą częściej przebywamy w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach. Powietrze wokół nas ma mało wilgoci i przesusza skórę. Prowadzi to podrażnienie i zaczerwienienie skóry oraz silnego świądu. Dodatkowo w zamkniętych pomieszczeniach łatwiej gromadzą się różnorodne alergeny, które również zaostrzają zmiany skórne.

Ostatnim aspektem jest nasza zimowa garderoba - przylegające i cieplejsze ubrania podrażniają delikatną skórę. Dodatkowo nie możemy też doprowadzić ani do wychłodzenia ani do przegrzania organizmu. Przegrzanie prowadzi do przepocenia, co wpływa na silne zaostrzenie objawów AZS. Z kolei wychłodzenie ciała prowadzi do ściągnięcia i zaczerwienienia skóry, co często kończy się swędzeniem, drapaniem i ponownymi zakażeniami.

Jak pielęgnować skórę atopową w okresie jesienno-zimowym?

Istnieje kilka sposobów, które zapobiegną zaostrzeniu objawów AZS: