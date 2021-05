Alessandra Ambrossio wciąż zachwyca nienaganną sylwetką!

Jak ona to robi?

Patrzysz na zdjęcia gwiazd w kostiumach plażowych i myślisz – one mają szczęście, bo los obdarzył je pięknym ciałem. Ale prawda jest inna. Nawet te znane i piękne kobiety, wcale nie są idealne z natury. Ich doskonałe sylwetki są wynikiem regularnych treningów, diety, ale i wielu zabiegów. Ty też możesz wyglądać jak Alessandra Ambrossio!

Zabiegi gwiazd

Nie jest już tajemnicą, że sylwetkę można modelować – miejscowo redukować tkankę tłuszczową i wyrabiać mięśnie w dowolnych partiach ciała, by uzyskać doskonałe proporcje. To wcale nie jest trudne i nie wymaga wielu lat ćwiczeń i wylewania wiader potu. Dziś modelowaniem sylwetek gwiazd zajmuje się medycyna estetyczna, z której każdy może korzystać do woli.

Zacznij od masażu – BTL LYMPHASTIM

Żeby ciało było gładkie i jędrne, serię zabiegów warto zacząć od drenażu limfatycznego. To nowoczesna i niezwykle skuteczna metoda masażu, z której korzystają gwiazdy. Zabiegi wykonywane są aparatem BTL LYMPHASTIM. Specjalne aplikatory z zachodzącymi na siebie komorami zapewniają delikatny masaż, który przywraca prawidłowe funkcjonowanie całego układu limfatycznego i żylnego. Taki masaż pozwala pozbyć się obrzęków i działa leczniczo – likwiduje niewydolność żył. Przygotowuje też ciało do dalszych zabiegów kosmetycznych.

Redukuj tłuszcz – BTL VANQUISH ME

Gdy już ciało jest oczyszczone od środka, czas na redukcję tkanki tłuszczowej.

Tu doskonale sprawdza się urządzenie BTL VANQUISH ME, które korzysta z technologii LAHF. Umożliwia ono miejscową redukcję tkanki tłuszczowej, przez co zabiegi modelowania sylwetki są niezwykle precyzyjne, efektywne i bezpieczne. Działanie urządzenia oparte jest na rewolucyjnym sposobie dostarczania energii do głęboko położonej tkanki tłuszczowej, nie wpływając jednocześnie na otaczające ją tkanki. Podczas zabiegu skóra jest chłodzona powietrzem, a zabieg jest komfortowy i idealnie precyzyjny.

Pożegnaj skórkę pomarańczową – BTL EMTONE

Gwiazdy też mają cellulit. Dlaczego go nie widzisz? Bo walczą z nim za pomocą takiego urządzenia, jak BTL EMTONE. BTL połączyła fale akustyczne i radiowe w jeden zabieg, żeby pozbyć się skórki pomarańczowej. Tak powstało zachwycające efektami urządzenie BTL EMTONE.

„Zabieg odpowiada jednocześnie na wiele potrzeb osób, które chcą cieszyć się atrakcyjnym wyglądem, jędrnym i gładkim ciałem bez cellulitu”, wyjaśnia doktor Marta Tazbir z Klinika Tazbir w Łodzi. „Klientów zachwyca też fakt, że serie zabiegowe są krótkie (pełna terapia mieści się w miesiącu) i całkowicie bezinwazyjne. Urządzenie ma certyfikację amerykańskiej agencji FDA, co także potwierdza jego skuteczność" - uzupełnia doktor Tazbir.

Zabiegi z użyciem EMTONE wyszczuplają, wygładzają skórę, ujędrniają ciało, przyspieszają metabolizm i poprawiają ukrwienie tkanek.

Rozbuduj mięśnie – BTL EMBODY

Skuteczne modelowanie idealnej sylwetki nie byłoby możliwe bez pięknie ukształtowanych mięśni. Podobnie jak gwiazdy i celebrytki, my też już nie musimy spędzać całych miesięcy na siłowni i pracować nad poszczególnymi partiami. Za precyzyjną rozbudowę mięśni odpowiada teraz urządzenie BTL EMBODY.

"Dzięki innowacyjnej technologii HIFEM, modelowanie sylwetki jeszcze nigdy nie było takie proste”, mówi doktor Janusz Stankiewicz z DERMO ESTETIC Centrum Medyczne w Żarach. I dodaje: BTL EMBODY generuje skurcze supramaksymalne naszych grup mięśniowych w wybranych partiach ciała. Za pomocą̨ urządzenia w sposób szybki, a przede wszystkim nieinwazyjny, możemy wzmocnić́ mięśnie brzucha, podnieść́, wyszczuplić́ czy ujędrnić́ pośladki. Jest to absolutny przełom w dziedzinie zabiegów na ciało.

Dzięki innowacyjnej technologii HIFEM, modelowanie sylwetki jest naprawdę proste. Podczas każdej sesji EMBODY generuje skurcze mięśni w wybranych partiach ciała. W ciągu pół godziny jest to nawet do 20 000 razy. Podobnej ilości powtórzeń nie osiągnęlibyśmy nawet przy najbardziej intensywnych ćwiczeniach. Wystarczą cztery serie zabiegów, wykonywanych średnio dwa razy w tygodniu, by cieszyć się piękną sylwetką jeszcze tego lata.

Sama widzisz, że idealne ciało jest w zasięgu ręki. Masuj, modeluj, ujędrniaj i wzmacniaj mięśnie, skutecznie i bez wysiłku. Jeśli dziś zaczniesz zabiegi, na początku wakacji na plaży możesz czuć się swobodnie.

