Ten zabieg jest hitem w odmładzaniu skóry w Europie. Na czym polega polecana przez lekarzy kolagenowa terapia Linerase?

Nie da się zatrzymać upływającego czasu, ale można zachować wygląd, który nie będzie zdradzał daty urodzenia. Kluczową rolę w tej kwestii odgrywają zabiegi medycyny estetycznej. Oddziaływują na skórę silnej niż jakiekolwiek kosmetyki. Jedną z najlepszych procedur anti-agingowych w Europie jest obecnie terapia Linerase.

Fenomem terapii Linerase

Terapia kolagenowa okazała się prawdziwą rewolucją w odmładzaniu skóry. Pozwala na powstrzymanie oznak starzenia przy równoczesnym zachowaniu naturalnej urody, dlatego zabieg Linerase jest hitem w Europie. Potwierdzają to lekarze, którzy pracują na tej metodzie w klinikach medycyny estetycznej w całej Polsce. W tym Dr n. med. Marcin Gierek, specjalista chirurg, lekarz medycyny estetycznej w Centrum Medycyny Estetycznej REMEDEST w Ustroniu, który podkreśla, że: „Linerase to zupełnie nowa jakość wśród stymulatorów tkankowych służących do odbudowy i rekonstrukcji tkanek. Przeznaczony jest do najdelikatniejszych okolic twarzy i całego ciała. Preparat odbudowuje skórę właściwą i zawarte w niej włókna kolagenowe. Intensywnie i skutecznie stymuluje skórę przyczyniając się do poprawy jej gęstości, sprężystości i ogólnej kondycji, a tym samym młodszego wyglądu. Procedura zabiegu charakteryzuje się niezwykłą łatwością iniekcji, gdyż Linerase jest preparatem w formie płynnej, a nie żelowej. Atelokolagen Linerase cechuje się dużą wydajnością – jedna ampułka pozwala wykonać zabieg, aż na czterech okolicach ciała: twarzy, szyi, dekoltu oraz grzbietach rąk.”

Mat. prasowe

Przebieg zabiegu Linerase

Cała procedura terapii Linerase składa się z trzech etapów, co skutkuje wyższą skutecznością i krótszym czasem rekonwalescencji pozabiegowej. W pierwszej kolejności na skórę nakładana jest maska Peel Off, która w delikatny sposób usuwa zrogowaciały naskórek, rozświetla oraz nawilża skórę. Wyróżnia się bogatą kompozycją składników takich jak: retinol oraz witamina C, kwas cytrynowy i glikolowy oraz arginina. Jej działanie znacznie intensyfikuje efekty kolejnych etapów procedury. Jako drugi przeprowadzany jest zabieg kolagenowy, w trakcie którego preparat Linerase w dawce 100 mg zostaje wstrzyknięty śródskórnie. Takie działanie stymuluje intensywną produkcję nowych włókien kolagenowych bez względu na wiek i stan skóry. Na koniec na skórę zostaje nałożona pozabiegowa maska łagodząca i kojąca Restoring Mask. Na jej bazie wykonywany jest masaż. Ma właściwości nawilżające i regenerujące, przez co przyspiesza procesy autonaprawy i gojenie się. Zawiera m.in: kwas hialuronowy, cynk, wyciąg z aloesu, nagietka, rumianku oraz oczaru wirgilijskiego.

Efekty terapii Linerase

Na całkowitą kurację powinno składać się od 2 do 4 zabiegów, wykonanych w odstępach 14-21 dni. O ich finalnej liczbie i częstotliwości powinien zdecydować lekarz. Pierwsze efekty są widoczne już po kilku dniach. Skóra staje się bardziej napięta, a cera nabiera blasku. Ostateczny efekt zagęszczenia i ujędrnienia skóry osiągany jest po wykonaniu całej terapii. Jej efekty utrzymują się od 6 do 12 miesięcy. Cena jednego zabiegu to koszt około 1200 – 1500 zł (www.bdaesthetic.com).