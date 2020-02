Jak rozróżnić Masaż Japoński od Kobido?

Masaż Japoński a Kobido? Czym się różnią, skoro celem obydwu jest naturalny lifting twarzy i dekoltu oraz – zarówno jeden, jak i drugi – mają charakter wieloetapowy?

Rzeczywiście jest tak, że masaże te zaleca się do poprawienia wyglądu całej twarzy i jej okolic. Co więcej, z uwagi na skuteczność, obydwa cieszą się równym zainteresowaniem. Istnieje jednak wiele mniej lub bardziej subtelnych różnic, które decydują o tym, że w zależności od oczekiwań i fizycznych predyspozycji Klientek, czasem zaleca się jeden, innym razem – drugi.

Masaż Japoński

O Masażu Japońskim mówi się, że jest relaksujący, drenujący, liftingujący i energetyczny. Z kolei Kobido to masaż tkanek głębokich mięsni twarzy i dekoltu, wykonywany bez użycia środka poślizgowego. W skład tego masażu wchodzą takie etapy jak: relaksacja, drenaż, lifting i akupresura. Ponadto Masaż Japoński uważa się za bardziej delikatny, zalecany na początek – by przekonać się, czy skóra właściwie reaguje. Zachęca się do niego także osoby młodsze, z wrażliwą cerą oraz z pierwszymi oznakami starzenia. Zabieg ten należy traktować jako lifting połączony z głębokim relaksem.

Kobido - co to jest i dla kogo?

Z kolei, Kobido przeznaczony jest dla skóry dojrzałej, a także osobom, które preferują mocniejszy ucisk podczas masowania. W Kobido etap liftingowania twarzy i okolic jest bardziej intensywny niż w Masażu Japońskim, ponadto redukuje on napięcia mieśniowe, przyczyniając się do zmniejszenia bólów głowy, bruksizmu oraz szczękościsku. Z kolei, nie zaleca się Kobido osobom o cerze naczynkowej.

Jeśli chodzi o przeciwskazania korzystania z dobrodziejstw obu masaży, nie zaleca się przeprowadzania zabiegów w sytuacjach stanów zapalnych organizmu i twarzy, opryszczki, zaostrzonego trądziku, stanów zapalno-okołozębowych, jak również przerwania ciągłości naskórka lub też w sytuacjach, gdy efekty medycyny estetycznej (nici, wypełniacze) są zbyt świeże.

Z kolei, w sytuacji, gdy nie ma przeciwskazań, warto poddać się któremuś z masaży, gdyż efekty są spektakularne. Klientki mogą spodziewać się odżywienia, dotlenienia skóry twarzy, poprawy witalności, zniwelowania nadmiernego napięcia mięśniowego twarzy oraz w okolicach karku. Ponadto, zabiegi spowalniają procesy starzenia skóry, stymulują produkcję kolagenu i elastyny, drenuje okolicę twarzy, relaksuje i łagodzi stres. Profilaktycznie zaleca się korzystanie z masażów raz w miesiącu lub intensywnie z częstotliwością raz w tygodniu w ilości 5-10 zabiegów w serii.

Na pytanie czym się różni Masaż Japoński od Kobido odpowiedziała Weronika Dołecka, fizjoterapeutka w salonie Ce-Ce Beauty Clinic (specjalizuje się w japońskich masażach twarzy, które należą do naturalnych metod liftingujących).