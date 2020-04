Ce-Ce Beauty Clinic otwiera sklep internetowy. To odpowiedź na zamknięte salony kosmetyczne

Ce-Ce Beauty Clinic to jedna z największych i najdłużej działających klinik urody na mapie Warszawy. Klinika dziennie obsługiwała od 80 do 100 zadowolonych klientów, świadcząc usługi z wielu dziedzin takich jak kosmetologia, medycyna estetyczna, zabiegi na ciało, czy też fryzjerstwo i manicure. Jej właścicielką jest Dorota Duda, która stworzyła to miejsce z myślą o tym o kobietach i dla kobiet, miejsce, które każdego dnia daje pracę kilkudziesięciu osobom.

W tym trudnym momencie, który wystawił nas wszystkich na ogromną próbę, właścicielka podjęła decyzję, by się nie poddawać i za punkt honoru przyjęła sobie, by uchronić swoich pracowników przed utratą ich miejsc pracy.

W tym celu powstał projekt sklepu internetowego www.ceceshop.pl, w którym na wirtualnych półkach, znaleźć można wszystkie kosmetyki które do tej pory dostępne były w klinice m.in. Kerastase, Kevin Murphy, Dermomedica, DermaQuest, Diego dalla Palma i wiele innych.

Ciekawym rozwiązaniem jest to, że sklep, za pomocą mediów społecznościowych, oferuje porady ekspertów, pomocne w doborze kosmetyków, czyli klient dalej może skorzystać z zaleceń swojego ulubionego kosmetologa lub fryzjera, żeby kontynuować rozpoczęte przed epidemią terapie lub z pomocą specjalisty reagować na różne rodzące się problemy.

Dla wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć Ce-Ce Beauty Clinic w jej działaniach istnieje również możliwość zakupu voucherów, które będą do wykorzystania w klinice po jej ponownym otwarciu, bo życie przecież wróci kiedyś do normy.

Ciekawym pomysłem, który zrodził się z chęci pomocy klientom w tych trudnych czasach, jest stworzenie możliwości lekarskich konsultacji on-line. Za pomocą zakładki na stronie www.salon.cece.pl można się umówić na wirtualną wizytę do dermatologa i dietetyka, którzy na co dzień przyjmują w klinice, żeby kontynuować leczenie, bądź rozpocząć dietę pod okiem fachowca. Lekarz może też wystawić receptę lub zwolnienie on line.