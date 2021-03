Wiosenne promocje w Ce-Ce Beauty Clinic. Już teraza zadbaj o twarz, ciało, włosy i dłonie!

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli czujecie zmęczenie i znużenie szarą aurą na zewnątrz, może czas pomyśleć o nadchodzących ciepłych dniach i rozpocząć przygotowania do sezonu wiosenno-letniego? Na tę okazję przygotowaliśmy MEGA pakiety na twarz, ciało, włosy i dłonie. Vouchery na pakiety do nabycia stacjonarnie oraz w sklepie internetowym CECESHOP. Do każdego pakietu wybrane zabiegi w prezencie.

Link do voucherów: https://ceceshop.pl/kolekcja/promocja

Link do sklepu: https://ceceshop.pl