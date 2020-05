Woda utleniona – domowy sposób na rozjaśnianie włosów

Rozjaśnianie włosów wodą utlenioną jest metodą bezpieczniejszą niż stosowanie dostępnych w drogeriach produktów rozjaśniających. Mimo to, jest jednak sposobem ryzykownym. Może przynieść spustoszenia na włosach, sprawiając że włosy będą kruche, łamliwe, przesuszone i bardzo wrażliwe.

Jak woda utleniona działa na włosy?

Woda utleniona, czyli nadtlenek wodoru, to jeden z powszechniejszych produktów stosowanych do domowego rozjaśniania włosów. Stosowano ją już dziesiątki lat temu. Woda utleniona delikatnie rozjaśni pasma włosów. Dla uzyskania bardziej widocznego efektu, należy powtarzać zabieg co 3-4 dni.

Rozjaśnianie włosów wodą utlenioną osłabia kondycję włosów. Może je przesuszać i powodować rozdwajanie się końcówek. Włosy mogą stać się kruche, łamliwe i pozbawione blasku.

Rozjaśnianie włosów wodą utlenioną – krok po kroku

W małym pojemniku w proporcji 1:1 wymieszaj 3% wodę utlenioną i zwykłą przegotowaną letnią wodę.

Płyn przelej do butelki z atomizerem.

Przed przystąpieniem do rozjaśniania wszystkich włosów wodą utlenioną , wykonaj próbę na włoskach nad karkiem. Na niewidoczną partię włosów rozpyl miksturę z wody i nadtlenku wodoru. Jeżeli po 24 godzinach, nie pojawią się żadne niepożądane zmiany, możesz nałożyć płyn na całe włosy.

Następnego dnia przygotuj nową miksturę i rozpyl na świeżo umyte, wilgotne włosy.

Po rozpyleniu, dokładnie rozczesz włosy grzebieniem z grubymi ząbkami. W ten sposób rozprowadzisz produkt także tam, gdzie nie dotarł podczas spryskiwania.

Odczekaj około 20 minut i dokładnie umyj włosy.

Woda utleniona - jakie stężenie może zniszczyć włosy?

W salonach fryzjerskich fryzjerzy posługują się wodą utlenioną o różnej wartości procentowej – 3%, 6%, 9% lub 12%. Woda utleniona w połączeniu z amoniakiem sprawia, że kwasowość produktu jest zobojętniona. Z tego względu farby wykorzystywane w salonach fryzjerskich, nie niszczą tak włosów, choć nie są też wobec nich obojętne.

3% oksydantu używa się do rozjaśnienia włosów o 1 ton. Woda o stężeniu 6% rozjaśnia włosy o 1-2 tony. Oksydant 9% służy rozjaśnieniu włosów nawet do 3 tony. Nałożenie na włosy produktu o takim stężeniu wody utlenionej, może powodować pieczenie lub swędzenie skóry głowy i podrażnienia. 12% woda utleniona stosowana jest do koloryzacji utleniającej. Sprawia, że kolor włosów staje się jaśniejszy o 5-6 tonów.

Uwaga! Częste farbowanie włosów produktem o tak wysokim stężeniu wody utlenionej może zniszczyć włosy i sprawić, że będą one wymagały wielomiesięcznej regeneracji.