Pokochasz ten zabieg! Peeling Vitamin C Dermaquest w połączeniu z mezoterapią nanoigłową

Peeling Vitamin C Dermaquest w połączeniu z mezoterapią nanoigłową to ekskluzywny program terapeutyczny oparty na synergicznym połączeniu najbardziej aktywnych antyoksydantów z enzymami i peptydami biomimetycznymi. Zabieg rekomendowany jest dla każdego typu skóry, w szczególności naczynkowej, skłonnej do powstawania przebarwień i z zaznaczonymi oznakami starzenia egzogennego. Dzięki niezwykle efektywnemu połączeniu Peeling Vitamin C z Mezoterapią Nanoiglową, uzyskujemy widoczne już po pierwszym zabiegu efekty: wyrównanie kolorytu i zmniejszenie przebarwień, wyraźne rozświetlenie skóry, silne nawilżenie, wygładzenie i spłycenie zmarszczek oraz zmniejszenie rumienia i wzmocnienie naczyń krwionośnych.

Ile kosztuje? Od 293 zł w serii.

