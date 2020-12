Jak jesienią odżywiać skórę? Te kosmetyki sprawią, że będzie gładka i nawilżona! 

Zzastanawiasz się jak odżywić swoją skórę w ten jesienny czas? Jakich kosmetyków używać, aby skóra była nawilżona i gładka? Czy koreańska pielęgnacja ma swój polski odpowiednik? Przygotowaliśmy krótki przewodnik o kosmetykach, które pokochały gwiazdy. Dzięki nim ich cera jest świetlista, jędrna i pełna blasku. Podpowiadamy jak uzyskać efekt jak z najlepszego spa w swoim domowym zaciszu.

Przepis na domowe SPA

ETAP PIERWSZY- OCZYSZCZANIE

To zdecydowanie najważniejszy etap w całej codziennej pielęgnacji. To rytuał, który powinien na stałe zagościć w Twojej rutynie. Oczyszcza naszą skórę z makijażu, z sebum oraz wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia. Celem tego etapu jest przygotowanie naszej skóry na przyjęcie dalszej pielęgnacji.



MASEŁKO

Jest świetną alternatywą dla klasycznego mleczka do demakijażu. Delikatnie usuwa makijaż pozostawiając naszą skórę nawilżoną i gotową na kolejny krok.

masełko dr skin ZOBACZ W SKLEPIE



ŻEL

Oczyszcza naszą skórę po całym dniu, idealny w połączeniu z masełkiem jako drugi krok. Najpierw użyj masełka, które rozpuści Twój makijaż następnie żelu w połączeniu z wodą, który nada skórze świeżość i gotowość na kolejne etapy pielęgnacji.

zel do twarzy skin ZOBACZ W SKLEPIE





MGIEŁKA TONIZOWANIE

Tonik najważniejszy etap naszej pielęgnacji, przywraca skórze prawidłowe PH. Koi, nawilża oraz odświeża naszą twarz. Ostatni krok w etapie oczyszczania, kluczowy element aby rozpocząć drugi etap pielęgnacji czyli peeling.

mgiełka tonik ZOBACZ W SKLEPIE



ETAP DRUGI-PEELINGOWANIE

Regularne złuszczanie naskórka sprawia, że skóra jest gładsza i gotowa na przyjęcie wszystkich etapów pielęgnacji. Zacznij dbać o nią regularnie a już po kilku tygodniach zobaczysz zachwycający efekt. Jeśli walczysz z niedoskonałościami, to wprowadź peeling do swojej rutyny, pomoże Ci zadbać o swoją skórę.



PEELING KWASOWY REWITALIZACJA

Delikatnie złuszcza skórę oraz poprawia jej koloryt. Jego największym atutem jest rozjaśnianie przebarwień oraz redukcja rozszerzonych naczyń krwionośnych. Jeśli borykasz się z problemem rozszerzonych porów, to na pewno ten kosmetyk Ci w tym pomoże.

peeling kwasowy rewital ZOBACZ W SKLEPIE



PEELING KWASOWY TRĄDZIK

Idealny produkt dla osób zmagających się z niedoskonałościami. Sprawi, że Twoja skóra będzie oczyszczona, zredukuje zaskórniki oraz zmniejszy nadmierne przetłuszczanie. Jeśli nadal zastanawiasz się, co pomoże Twojej skórze, to mamy odpowiedź.

peeling tradzik ZOBACZ W SKLEPIE



PEELING ENZYMATYCZNY ZŁUSZCZANIE

Jeśli masz delikatną skórę, to polecamy właśnie ten produkt. Złuszczy ,rozjaśni oraz pozbędzie się wszelkich niedoskonałości. Jego atutem jest „glow oraz efekt świeżości”, który jest widoczny po użyciu.



ETAP TRZECI-SKIN BOOSTER

Nieodłączny element pielęgnacji, której efekt jest zachwycający. Preparaty boost mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z kremem. Mają natychmiastowe działanie a Twoja skóra wygląda jak po dniu spędzonym w spa.



BOOSTER ODMŁADZANIE

Jego zadaniem jest odmłodzenie skóry, dzięki trzem formom retinoidów, czysty retinol, palmitynian retinylu oraz ester kwasu retinowego. Ten skoncentrowany booster poprawi owal twarzy, elastyczność oraz odmłodzi skórę o kilka lat. Jeśli szukasz czegoś, co sprawi, ze odejmiesz sobie parę lat, to będzie to właśnie ten kosmetyk.

booster odmladzanie ZOBACZ W SKLEPIE



BOOSTER ROZJAŚNIANIE

Jego najważniejszym zadaniem jest rozświetlenie naszej skóry, odmłodzenie oraz redukcja zaczerwienień. Jeśli borykasz się z przebarwieniami po niedoskonałościach, będzie to idealny kosmetyk dla Twojej skóry. Doda cerze promienistości, zlikwiduje cienie pod oczami a Ty poczujesz się młodziej i pewniej siebie.

booster odmladzanie ZOBACZ W SKLEPIE

boo rozjasnia ZOBACZ W SKLEPIE



BOOSTER TRĄDZIK

Jeśli szukasz czegoś, co sprawi, że Twoja skóra będzie w lepszej kondycji, to świetnie trafiłaś. Ten kosmetyk redukuje przetłuszczanie się skóry, zmniejsza widoczność porów a co najważniejsze usuwa wszelkie niedoskonałości. Booster zadba o Twoją cerę i pomoże Ci w walce z niedoskonałościami.

booster tradzik ZOBACZ W SKLEPIE



BOOSTER ZMARSZCZKI

Efekt tego kosmetyku jest widoczny niemalże natychmiastowo. Jego głównym zadaniem jest spłycenie zmarszczek mimicznych. Dodatkowo poprawia jędrność i kontur twarzy oraz opóźnia proces powstawania nowych. To idealny kosmetyk dla każdej kobiety, która dba o swój wygląd i chce zachować młody wygląd na dłużej.

boos zmarszczki ZOBACZ W SKLEPIE



ETAP CZWARTY-KREM

Ostatni etap w całej pielęgnacji. Jest ważny z wielu powodów. Przede wszystkim zmniejsza utratę wody z naskórka, wygładza oraz uelastycznia skórę. Jest kilka rodzajów kremów, ale my wybraliśmy te najważniejsze, które powinny się znaleźć w Twojej codziennej pielęgnacji.



KREM SPF50

Powinniśmy go stosować cały rok niezależnie od pogody. Jego głównym zadaniem jest ochrona naszej skóry przed promieniowaniem UVA. Dodatkowo poprawia kolor naszej cery, a co najważniejsze przeciwdziała powstawaniu nowych przebarwień.

krem spf 50 ZOBACZ W SKLEPIE



KREM INTENSYWNE NAWILŻANIE

Dobry krem potrafi zdziałać cuda, ten konkretny będzie idealną bazą pod makijaż. Nawilży skórę, ale jej nie obciąży. Poprawi elastyczność oraz jędrność i zadba o prawidłowe nawilżenie przez cały dzień. Jeśli szukasz kremu na co dzień, to zwróć na niego uwagę, gwarantuję, że przypadnie Ci do gustu.

krem nawilza ZOBACZ W SKLEPIE



KREM POD OCZY ODMŁADZANIE

Najważniejszy etap w całej pielęgnacji. Niestety bardzo często omijany z różnych powodów. Jego głównym celem jest redukcja zmarszczek wokół oczu oraz zmniejszenie cieni pod oczami. Przy codziennym stosowaniu szybko zauważysz efekt nawilżonej i zregenerowanej skóry wokół oczu.