B-CLEAN BEAUTIFLY – rewolucja w oczyszczaniu twarzy

Odpowiednie oczyszczanie i nawilżenie, to gwarancja pięknej i zdrowej skóry. Połączenie dwóch trybów - technologii Thermal SPA oraz technologii T-sonic pozwala na podniesienie standardów dotychczasowej pielęgnacji. B-CLEAN, to jedyna na rynku szczoteczka soniczna do mycia twarzy z podgrzewaniem, dzięki któremu łatwo i skutecznie usuwa się makijaż!

Technologia Thermal SPA w bezpieczny i przyjemny sposób nie tylko oczyści Twoją skórę ze wszystkich zanieczyszczeń, ale dodatkowo zrelaksuje ją i odpręży. Temperatura ok 55°C sprawi, że cały Twój makijaż w połączeniu ze środkiem myjącym rozpuści się, a cera będzie dokładnie oczyszczona. Już nigdy więcej rozcierania i rozmazywania podkładu po Twarzy. B-Clean to oczyszczanie nowej generacji!

Szczoteczka B-Clean posiada magnetyczną, indukcyjną bazę do ładowania. Nie masz miejsca w swojej łazience, czy przy umywalce? Nic straconego! Szczoteczkę B-Clean z łatwością przymocujesz obok lustra. Dzięki temu masz ją zawsze pod ręką, a odsunięta od umywalki pozostaje w czystości.

Cechy:

- 2 w 1: oczyszczanie, masaż;

- 8000 transdermalnych sonicznych pulsacji T-sonic na minutę;

- Ultracienkie wypustki 0,6 mm błyskawicznie generujące pianę;

- Technologia thermal SPA dokładnie usuwająca makijaż;

- 12 silikonowych stref masujących zwiększających komfort użytkowania;

- Główka flexi lepiej docierająca do trudno dostępnych miejsc;

- Magnetyczna baza ładowania indukcyjnego;

- 8 poziomów intensywności;

- Najcichsza szczoteczka soniczna na rynku;

- Szczoteczka wykonana z silikonu medycznego;

- 6 miesięcy użytkowania na jednym ładowaniu;

Sposób użycia:

Dokładne oczyszczenie twarzy trwa tylko 5-minut dziennie:

01 - Zwilż twarz oraz szczoteczkę wodą i nałóż produkt czyszczący na główkę szczoteczki. Włącz ją.

02 - Wybierz odpowiednią dla siebie intensywność i delikatnie przesuwaj szczoteczką po twarzy kolistymi ruchami. Inteligentny timer przeprowadzi Cię przez proces oczyszczania.

03 - Po 5 minutach przełącz szczoteczkę na tryb dogłębnego złuszczania. Zaświeci się biały wskaźnik. Poruszaj szczoteczką wzdłuż linii włosów, równomiernie wokół nosa, pod oczami oraz wokół podbródka.

04 - Po zakończeniu wyłącz szczoteczkę, opłucz twarz oraz B-Clean pod bieżącą wodą.

05 - Po dokładnym umyciu wykonaj masaż wykonany szczoteczką B-Clean z zastosowaniem Twojego ulubionego kosmetyku.

Cena: 499 zł. Do kupienia w EURO AGD, Media Markt i Perfumesco.