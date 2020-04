30. urodziny EAU THERMALE AVÈNE

30 lat. To często magiczna granica, która sprawia, że jesteśmy gotowi na pierwsze podsumowania. Oglądamy się za siebie i widzimy już, co osiągnęliśmy, a jakie marzenia ciągle pozostają do spełnienia. 30 lat to także moment, w którym czujemy, że nie definiują nas już tylko pytania, ale również odpowiedzi i związane z nimi bezcenne doświadczenie.

Przez trzy dekady zmieniło się tak wiele, ale woda termalna z Avène pozostała niezmienna w swoim naturalnym składzie i działaniu, będąc prawdziwym źródłem ukojenia dla każdego typu skóry wrażliwej. Misja wszystkich dermokosmetyków Eau Thermale Avène pozostała nienaruszalna: zapewnić komfort życia osobom ze skórą wrażliwą i problematyczną.

NADSZEDŁ CZAS, ABY ZANURZYĆ SIĘ WE WSPOMNIENIACH – SPOJRZEĆ NA PRZESZŁOŚĆ, ABY MÓC ZWRÓCIĆ SIĘ KU PRZYSZŁOŚCI.

30 lat temu została zapisana pierwsza karta w historii marki Eau Thermale Avène, ale historia Wody termalnej i jej właściwości znane są na świecie od ponad 200 lat.

Początki tej bogatej historii związane są z niewielką miejscowością leżącą na południu Francji. Malownicze miasteczko Avène położone jest w Dolinie Orb, w samym sercu Regionalnego Parku Górnej Langwedocji. Pierre Fabre, przedsiębiorczy farmaceuta kierujący już własną grupą farmaceutyczną na nowo odkrył zapomniane od dawna łaźnie termalne Avène, a wraz z nimi unikalne źródło: wodę termalną Avène.

Terapeutyczne właściwości wody termalnej Avène zostały szybko uznane przez środowisko naukowe, a w roku 1874 Francuska Krajowa Akademia Medycyny ogłosiła źródło wody termalnej Avène dobrem publicznym.

Pierre Fabre był przekonany o wyjątkowych właściwościach tej czystej, skutecznej i silnie działającej wody. Chciał udostępnić jej kojące oraz regenerujące zalety jak największej liczbie ludzi. W 1990 r. otworzył Centrum Hydroterapii Avène i stworzył markę Eau Thermale Avène.

To miejsce, w którym kuracjusze spędzają czas na łonie natury, w cichym otoczeniu przyrody. Panujące warunki klimatyczne ukształtowane pod wpływem Morza Śródziemnego i Atlantyku, zapewniają rozwój bujnej roślinności i dużą liczbę słonecznych dni. W uzdrowisku podstawą leczenia jest woda termalna, dokładnie ta sama, która została zamknięta w aerozolu. kuracja wodą termalną we Francji jest refundowana.

Pomiędzy konsumentami z całego świata i Laboratoriami Dermatologicznymi Avène, wytworzyła się prawdziwa więź oparta na zaufaniu. To nie tylko zaufanie do wykorzystywanych w dermatologii właściwości leczniczych wody termalnej Avène zawartej we wszystkich produktach marki, ale również wiara w trafność i skuteczność innowacyjnych receptur.

W ciągu 30 lat Centrum Hydroterapii Avène pomogło blisko 60 000 Pacjentom ponownie pokochać swoją skórę. Przez ostatnie trzy dekady laboratoria dermatologiczne Avène konsekwentnie analizowały wodę termalną Avène, aby jak najlepiej wykorzystać jej wyjątkowe właściwości. Podejście to umożliwiło odkrycie i opracowanie nowych postbiotycznych, biotechnologicznych składników czynnych, pochodzących z jej mikroflory, np. I-modulia i [C+-Restore].

RÓŻNICA TKWI W WODZIE – DLACZEGO WODA TERMALNA AVÈNE JEST NIEZWYKŁA?

Po 50-letniej wędrówce woda termalna Avène wypływa na powierzchnię w krystalicznie czystej postaci. Pobierana bezpośrednio ze źródła jest kierowana do zakładu produkcyjnego, w którym powstają produkty Laboratoriów Dermatologicznych Avène oraz do Uzdrowiska, które zajmuje się leczeniem problemów związanych ze skórą wrażliwą, nadwrażliwą, atopową i łuszczycą, a także leczeniem pacjentów, którzy mają problemy skóry po przebytych kuracjach onkologicznych.

Naturalnie kojąca i łagodząca podrażnienia woda termalna Avène jest bogata w naturalne składniki aktywne, szczególnie wskazane dla najbardziej wrażliwej skóry.

Niska mineralizacja: (266 mg/l.) sprawia, że woda jest odpowiednia nawet dla najbardziej wrażliwej skóry

Stosunek wapnia do magnezu równy 2 (Ca/Mg=2), który jest optymalny do regulacji czynności keratynocytów i pomoże w patologiach skóry, takich jak wyprysk, łuszczyca, a nawet zaburzenia gojenia

Bogata w krzemionkę: (10.6 mg/l.) zapewnia miękkość skórze Bogata w pierwiastki śladowe, które poprawiają metabolizm komórkowym, chronią skórę przed peroksydacją i stanem zapalnym.

Neutralne pH: 7.5.

Woda termalna Avène w aerozolu jest szczególnie polecana do pielęgnacji skóry wrażliwej, nadwrażliwej, podrażnionej i alergicznej.

Z okazji 30-lecia marki możecie kupić specjalną, limitowaną edycję kultowej wody w aerozolu o pojemności 300 ml!