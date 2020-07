Pelargonia afrykańska - panaceum naszych czasów?

Budowanie odporności organizmu to temat będący w ostatnich miesiącach niekwestionowanym liderem rozmów i internetowych wyszukiwań. Okazuje się bowiem, że jej obniżenie może być niebezpieczne, a proces skutecznego wspierania niestety nie zachodzi z dnia na dzień.

Ponadto coraz wyraźniej dostrzegamy, że zdrowie i odpowiednia profilaktyka w tym szczególnie naszych dzieci, wymaga przemyślanego podejścia. Chętniej sięgamy także po rozwiązania czerpiące z… natury. Jak się okazuje, 71% mam wybiera produkty naturalne, a leki syntetyczne podaje tylko w wyjątkowych sytuacjach.1 Jednym z takich rozwiązań jest osławiona pelargonia afrykańska – roślina, której wyjątkowe właściwości wzmacniające odporność, a także przeciwdziałające przeziębieniu, grypie i zapaleniu gardła czy oskrzeli, są przedmiotem niezliczonej ilości naukowych opracowań, artykułów, komentarzy konsumentów na forach, czy rozmów między rodzicami na temat wspierania odporności swoich dzieci.

Pelargonia afrykańska – dlaczego jest tak niezwykła?

Pelargonia afrykańska to tradycyjna roślina lecznicza pochodząca z Afryki Południowej, gdzie od wieków wykorzystywana była w medycynie ludowej z powodu swoich właściwości. W języku lokalnego plemienia Zulu nosi nazwę „Umckaloabo”, co oznacza „ostry kaszel” i oczywiście nie pozostaje bez znaczenia w kontekście jej zdrowotnego działania. Ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej zawiera szereg związków chemicznych należących do różnych grup, m.in.: kumaryny, fenolokwasy, flawonoidy oraz kwasy tłuszczowe. Może być naturalnym wsparciem organizmu podczas przeziębienia, grypy, zapalenia gardła i oskrzeli – szczególnie u najmłodszych pacjentów.

Naukowe potwierdzenie i… hit wśród internautów

Pelargonia afrykańska wykazuje działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i immunostymulujące oraz mukokinetyczne, co zostało potwierdzone w szeregu badań klinicznych. Powoduje wzrost produkcji cytokin o działaniu przeciwwirusowym, a także wywiera bezpośrednie działanie przeciwwirusowe na kilka rodzajów wirusów (w tym wirusów grypy A H3N2, paragrypy 3 i koronawirusa 229E)2.

Działanie immunostymulujące pelargonii afrykańskiej aktywuje organizm do wytwarzania komórek odpornościowych naszego organizmu (cytokiny IL-6 i TNF-alfa) i zwiększa zdolności fagocytarne komórek, tzw komórek żernych, których zadaniem jest wchłonięcie groźnych dla organizmu patogenów: bakterii, wirusów i grzybów. Wyciąg z korzenia tej rośliny aktywuje komórki odpornościowe oraz stymuluje produkcję przeciwciał, dzięki czemu nasz organizm szybciej i łatwiej sobie radzi z atakiem patogenu3. Działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe pelargonii afrykańskiej zapewniają kwasy galusowe i inne związki fenolowe, z kolei ich aktywność immunostymulująca jest warunkowana przez związki fenolowe w połączeniu z licznymi kumarynami (umckalina i pochodne). Badania potwierdzają również, że ekstrakt z korzenia pelargonii afrykańskiej utrudnia wirusom i bakteriom adhezję do komórek organizmu. Pelargonia afrykańska wykazuje również zdolności mukokinetyczne, pod jej wpływem rzęski błony śluzowej zwiększają swoją aktywność i ułatwiają wydalanie zalegającej wydzieliny wraz ze szkodliwymi drobnoustrojami4.

Przewagą pelargonii afrykańskiej jest naturalność pochodzenia oraz kompleksowe działanie w infekcji. Charakteryzuje się potwierdzoną skutecznością, bezpieczeństwem stosowania i jednoczesnym korzystnym wpływem na układ odpornościowy organizmu. Dodatkowo pelargonia afrykańska jest skuteczna w zapaleniu górnych dróg oddechowych, oskrzeli i zatok, dlatego stała się tak popularna wśród mam szukających sposobu na naturalne wspomaganie zdrowia dróg oddechowych swoich pociech Czy możemy wyobrazić sobie bardziej adekwatną i efektywną synergię działania? Wspomaganie leczenia preparatami roślinnymi bije rekordy popularności wśród internautów, podobnie jak cała gałąź medycyny, jaką jest nowoczesna fitoterapia, czyli wykorzystywanie w terapii naturalnych preparatów roślinnych.

Konsumenci coraz aktywniej poszukują alternatyw do terapii chemicznych, a zarazem chcą opierać się wyłącznie na tych składnikach pochodzenia naturalnego, których działanie jest wielokierunkowe i poparte zostało wieloletnimi badaniami i obserwacjami efektów, a właśnie taka jest – niepozorna, ale wyjątkowa – pelargonia afrykańska.