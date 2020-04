Jak zrobić hybrydę na paznokciach w domu? Poradnik dla początkujących krok po kroku

Aby manicure hybrydowy rzeczywiście był trwały i wyglądał efektownie, trzeba wiedzieć jak zrobić paznokcie hybrydowe. Niezbędnymi czynnościami w manicure hybrydowym jest odtłuszczenie płytki paznokcia, utwardzanie kolejnych warstw lakieru w lampie i precyzyjna aplikacja kosmetyku.

Lakier hybrydowy – trwałe i piękne paznokcie

Zaletą lakierów hybrydowych jest wysoka odporność na zadrapania, odpryskiwanie i uszkodzenia. Lakier hybrydowy jest połączeniem atutów klasycznego lakieru do paznokci oraz manicure żelowego. Produkt ma elastyczną konsystencję, po nałożeniu na płytkę wygląda naturalne i jest bardzo żywotny. Utwardza płytkę paznokcia. Pomimo nałożenia kilku warstw, powierzchnia paznokcia wygląda jak cienka jednolita tafla. Lakier hybrydowy nie odpryskuje i pięknie lśni. Produkt utrzymuje się na paznokciach około dwóch tygodni. Nie ma więc konieczności wykonywania zabiegu tak często, jak przy manicure zrobionym klasycznym lakierem. Walorem manicure hybrydowego jest także minimalna ingerencja w płytkę paznokcia. Paznokcie hybrydowe to rozwiązanie dla tych osób, które chcą cieszyć się długotrwałym efektem pięknego manicure bez względu na codzienne obowiązki.

Zabieg manicure hybrydowego

Lakier hybrydowy nakładamy jak zwykły lakier. Po nałożeniu na paznokieć kosmetyk należy utwardzić w specjalnej lampie UV lub LED. Ostatnim etapem manicure hybrydowego jest nałożenie top coatu, który wygładzi, ujednolici i nada paznokciom lśniący blask. Lakiery hybrydowe dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej. Barwy można łączyć tworząc efekt stopniowego przechodzenia kolorów – ombre lub fantazyjne wzorki i rysunki. Dużym zainteresowaniem cieszy się także nadawanie paznokciom tzw. efektu syrenki. Metoda ta polega na zdobieniu paznokci hybrydowych specjalnym pyłkiem opalizującym w różnej kolorystyce.

Jak zrobić paznokcie hybrydowe? Opis metody krok po kroku

Do wykonania paznokci hybrydowych potrzebujemy: przyrządu do odsunięcia skórek, np. bambusowego patyczka kosmetycznego, patyczków kosmetycznych i wacików bezpyłkowych (lepiej unikać tradycyjnych wacików, których pyłki mogą zostać na paznokciu i być widoczne po nałożeniu lakieru). Niezbędna będzie także lampa UV lub LED, preparat odtłuszczający paznokcie, baza pod lakier hybrydowy, dowolny kolor lakieru hybrydowego oraz utwardzacz.

Krok pierwszy – przygotowanie paznokci

Przed aplikacją lakieru należy odsunąć skórki bambusowym patyczkiem kosmetycznym i spiłować paznokcie na równo. Następnie odtłuszczamy płytkę wacikiem bezpyłkowym zwilżonym w preparacie do odtłuszczania paznokci. Płytkę paznokcia można także lekko zmatowić blokiem polerskim. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby nie spiłować paznokcia, a wyłącznie lekko zmatowić jego powierzchnię.

Krok drugi – baza pod paznokcie hybrydowe

Na tak przygotowane paznokcie nakładamy bazę pod lakier hybrydowy. Czynność tę wykonujemy powoli i precyzyjnie, aby baza nie spłynęła na skórki i wał paznokciowy. Po nałożeniu jednej cienkiej warstwy, paznokcie wkładamy do lampy. W lampie LED wystarczy 30 sekund, w lampie UV minuta.

Krok trzeci – nakładanie lakieru hybrydowego

Po wyjęciu dłoni z lampy nakładamy warstwę kolorowego lakieru hybrydowego. Ważne, aby lakier nakładać tuż przy skórkach u nasady paznokcia. W ten sposób odrosty paznokci będą przez dłuższy czas mniej widoczne. W przypadku, gdy podczas malowania zabrudzimy lakierem skórki wokół paznokcia, należy od razu oczyścić je patyczkiem kosmetycznym. Po utwardzeniu w lampie produkt można będzie usunąć tylko ścinając go cążkami. Po nałożeniu pierwszej warstwy paznokcie wkładamy do lampy na 60 sekund (LED) lub 2 minuty (UV). Następnie aplikujemy drugą warstwę lakieru i ponownie wkładamy paznokcie do lampy.

Krok czwarty – utrwalenie i błysk

Jeżeli obie warstwy koloru zostały nałożone i utwardzone w lampie, efekt dopełniamy top coatem. Jest to produkt, który utrwali manicure i nada mu połysk. Na rynku dostępne są także top coaty, które dają efekt matowych paznokci. Top coat także należy utwardzić w lampie (UV – 2 minuty), LED (60 sekund). Gotowy manicure przecieramy wacikiem zwilżonym płynem odtłuszczającym, aby usunąć lepką warstwę, która jest na powierzchni paznokci.