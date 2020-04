Jak zdjąć hybrydę krok po kroku? Zrób to w ten sposób, a nie zniszczysz płytki paznokcia!

Jak zdjąć manicure hybrydowy bez wychodzenia z domu? Zgodnie z #zostańwdomu zapewne większość z nas zastanawia się jak samodzielnie zdjąć manicure hybrydowy. Jak tego dokonać w warunkach domowych? Jak zadbać o płytkę paznokci i ją zregenerować? Na te pytania odpowiedziała Kasia z @wellme, która jest kosmetologiem i chętnie doradzi nam, kobietom jak o siebie zadbać we własnym domu.

Aby usunąć manicure hybrydowy w domowych warunkach będziesz potrzebować:

– folii spożywczej

– bawełnianych wacików

– acetonu / zmywacza z acetonem

– pilniczka

– drewnianego patyczka lub radełka

Jak ściągnąć hybrydę w domu? Poradnik krok po kroku

Krok 1

Proces rozpoczynamy od tak zwanego „otworzenia topu”. Oznacza to, że powinniśmy spiłować wierzchnią warstwę manicure tak by pojawiły się delikatne prześwity.

Krok 2

Następny krok to nałożenie kompresu acetonowego (wacik nasączony acetonem). Tak przygotowany kompres zawijamy w folie spożywczą pamiętając o tym by błyszcząca strona była skierowana w stronę paznokcia. Kompres pozostawiamy na paznokciach przez około 10 minut.

Krok 3

Po upływie 10 minut zdejmujemy kompres i delikatnie drewnianym patyczkiem lub radełkiem usuwamy stylizację hybrydową. Pamiętaj by zachować przy tym szczególną ostrożność. Nie poprawnie zdjęta hybryda może osłabić paznokcie.

Krok 4

Jeśli widzisz, że są miejsca gdzie hybryda nadal nie chce zejść powtórz krok z acetonem, a następnie ponownie użyj drewnianego patyczka lub radełka.

Krok 5

Zapewne zauważyłaś, że po ściągnięciu hybrydy Twoje paznokcie oraz skórki są przesuszone. Nie przejmuj się! Za chwilę dowiesz się w jaki sposób możesz o nie zadbać.

Krok 6

To czego będziesz potrzebować do domowej regeneracji paznokci i skórek to:

– lekko podgrzana oliwa z oliwek

– tradycyjna odżywka do paznokci (polecamy Manucurist Paris)

– oliwka do skórek

Krok 7

Nałóż 1 warstwę odżywki na paznokcie. Następnie wetrzyj w skórki, płytkę paznokcia oraz wały około paznokciowe podgrzaną oliwę z oliwek. Gdy oliwa delikatnie się wchłonie użyj tradycyjnej oliwki do skórek.

Krok 8

Spójrz tylko jak wyglądają Twoje paznokcie! Aby potrzymać efekt stosuj podgrzaną oliwę z oliwek każdego wieczoru przed położeniem się spać.

Po więcej ciekawych informacji zapraszamy na WellmeTime. To miejsce gdzie każdy z Was znajdzie coś dla siebie: Wellbeing, Beauty, Fashion czy Wellness. W tym czasie, zgodnie z #zostańwdomu, nasi eksperci wykorzystują nową codzienność na tworzenie tutoriali, porad oraz inspirujących pomysłów (np. jak pracować z dziećmi czy relaksować się we własnym domu). To wszystko znajdziecie na: https://blog.wellme.com.pl/