Jak zdjąć hybrydę w domu? Oto genialny sposób, dzięki któremu nie zniszczysz płytki paznokci

Usuwanie lakieru hybrydowego to prosta czynność, którą można zrobić samodzielnie w domu. Lakier hybrydowy utrzymuje się na paznokciach około dwóch-trzech tygodni. Po upływie tego czasu, trzeba go zdjąć, ponieważ paznokieć odrasta i widać nieestetyczną przestrzeń pomiędzy lakierem a skórkami u nasady paznokcia.

Przyrządy potrzebne do usunięcia manicure hybrydowego

Do usunięcia hybrydowego manicure potrzebne są: specjalna folia aluminiowa z wacikiem w środku (opcjonalnie pocięta w prostokątne kawałki zwykła folia aluminiowa i bezpyłowe waciki kosmetyczne), pilniczek drobnoziarnisty, drewniany patyczek bambusowy lub metalowe kopytko kosmetyczne (pusher), aceton, oliwka pielęgnująca i blok polerski.

Krok 1 – Piłowanie

Pilniczkiem drobnoziarnistym opiłowujemy wierzchnią warstwę lakieru hybrydowego. Robimy to delikatnie, lekko dotykając powierzchni paznokcia. Nie należy mocno dociskać pilniczka, ponieważ możemy uszkodzić płytkę.

Krok 2 – Aceton

Lakier hybrydowy nie reaguje na zwykły zmywacz, dlatego do jego usunięcia najlepiej posłużyć się acetonem. Jeżeli mamy specjalną folię do usuwania manicure hybrydowego, na wacik obficie nalewamy aceton i owijamy nią palec – do paznokcia powinien przylegać fragment z nasączonym wacikiem. Jeśli nie posiadamy specjalnej folii, możemy wykorzystać zwykłe waciki bezpyłowe i folię aluminiową pociętą w prostokąty. Wacik nasączamy acetonem i przykładamy do paznokcia. Folią owijamy górną część palca z wacikiem i lekko dociskamy do paznokcia. Z tak owiniętymi palcami czekamy 12-15 minut.

Krok 3 – Usunięcie lakieru hybrydowego

Po upływie ok. 15 minut zdejmujemy folię z jednego palca i za pomocą drewnianego patyczka lub metalowego kopytka usuwamy lakier. Przykładamy przyrząd do paznokcia i zsuwamy rozmiękczoną warstwę lakieru kierując się od nasady paznokcia ku końcówkom. Należy zachować przy tym szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić płytki paznokcia, zbyt mocno naciskając na nią patyczkiem lub pusherem. Czynność powtarzamy na pozostałych paznokciach.

Krok 4 – Polerowanie i oliwka

Po usunięciu lakieru, płytkę paznokcia lekko polerujemy bloczkiem polerskim, aby odzyskała naturalny połysk. Następnie nakładamy oliwkę pielęgnacyjną.