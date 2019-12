Demakijaż świadomej kobiety czyli jak bezpiecznie usuwać makijaż z twarzy?

Wraz z upływem czasu życie staje się lepsze. Rozumiemy więcej, lepiej znamy siebie i nasze potrzeby, umiemy stawiać granice i dawać sobie to, co dla nas dobre. Rozumiemy, że prostota i umiar sprawdzają się w relacjach, obowiązkach, a także w pielęgnacji skóry!

LUKSUS MINIMALIZMU

Znajomość siebie procentuje. Zamiast uganiać się za nowymi trendami i kosmetycznymi nowinkami, potrafimy przystopować i wybrać to, co jest zgodne z nami i naszymi wartościami. Minimalizm i prostota stają się dobrem luksusowym. Rytuały pielęgnacyjne są teraz spersonalizowane i ograniczone tylko do tego, co skuteczne i… przyjemne!

Z półek znikają napakowane SLS-ami, silikonami, formaldehydami i parabenami kosmetyki, a zastępują je te naturalne i łagodne. A co gdyby udało się też uprościć demakijaż? Teraz to możliwe. Stworzono innowacyjne, 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa włókna, które za pomocą samej wody są w stanie przyciągnąć do siebie i wchłonąć cząstki makijażu bez pocierania skóry. Rękawice wielokrotnego użytku GLOV zastępują aż 5 kosmetyków codziennego użytku.

Z MIŁOŚCI DO ŚWIATA

Cieszenie się światem zyskuje nowy wymiar wraz ze wzrostem świadomości. Czujemy połączenie z matką naturą, ale też obawiamy się o losy planety i zastanawiamy się, jak możemy ją chronić. Ograniczenie produkcji śmieci jest dużym wyzwaniem, ale dobrym krokiem w tym kierunku jest idea less waste. Jak możemy marnować i śmiecić mniej? Choćby zastępując produkty jednorazowego użytku, tymi wielorazowymi.

Klasyczny demakijaż produkuje aż 1800 bawełnianych wacików, które co roku lądują na wysypisku. Ten niewinnie wyglądający produkt rozkłada się aż 100 lat i jest jednym z 3 najczęściej występujących na wysypiskach śmieci. W tym samym czasie można zużyć 4 rękawiczki GLOV, a kiedy się zestarzeją, używać ich choćby do porządków domowych.

Waciki i patyczki higieniczne to tylko część problemu. Choć moda na redukcję opakowań trwa, większość kosmetyków nadal zamknięta jest w plastikowych tubach i butelkach. Wyprodukowanie tych specyfików, transport i pozostające po nich opakowania nie służą naszej planecie. GLOV zastępuje tonik, peeling, mleczko do twarzy, żel i płyn micelarny, uwalniając tym samym skórę od chemikaliów, a wysypiska i oceany od kolejnych plastikowych śmieci.

KOBIETY MOCY DZIAŁAJĄ INACZEJ

Chcemy dziś od życia więcej – czasu wolnego, beztroski, empatii, samorealizacji, dbania o siebie i otaczający świat. Dlatego wybieramy sposoby, które nas karmią, a minimalizujemy to, co zbędne. Zamiast zaśmiecać planetę, chcemy ją chronić. Zamiast wydawać bezsensownie pieniądze, inwestować je w to, co nas odżywia. Czemu nie przenieść tych wartości, również do własnej łazienki?

Ekologiczny demakijaż GLOV uwalnia czas dotychczas spędzany przed lustrem i pozwala oszczędzić na kosmetykach nawet do 200 zł rocznie. Łazienkowe półki nie uginają się dłużej pod zbędnymi butelkami, można nareszcie postawić na nich roślinę lub zostawić pustą przestrzeń. Rytuały pielęgnacyjne? Zostają tylko te ulubione. Masaż lub joga twarzy są o wiele przyjemniejsze niż zmywanie maskary.

Kobiety mocy inaczej wybierają w życiu i tworzą inne biznesy. GLOV był startupem dwóch młodych Polek, które odkryły mikrowłókna dla rynku beauty. Dzięki włożonemu w biznes sercu, obecnie GLOV sprzedawany jest w ponad 60 krajach całego świata, a na prosty, ekologiczny i minimalistyczny demakijaż przestawiło się już ponad 2 miliony kobiet. Chociaż idea stała się globalna, GLOV bliskie jest to, co lokalne, dlatego wszystkie produkty nadal szyte są w Janowie Lubelskim.

SPRAWDŹ, JAK DZIAŁAJĄ MIKROWŁÓKNA GLOV I ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z EKOLOGICZNYM DEMAKIJAŻEM, KTÓRY UWOLNI TWÓJ CZAS NA RZECZY, NA KTÓRE NAPRAWDĘ CHCESZ GO POŚWIĘCIĆ.

