Roxie Węgiel to zdecydowanie najpopularniejsza nastolatka w Polsce. Sympatię setek tysięcy nastolatek zdobyła nie tylko swoim wokalnym talentem ale również osobowością. Mnóstwo młodych osób naśladuje jej styl i podąża za trendami, które ona kreuje. Teraz Roxie zaskoczyła wszystkich swoją szałową fryzurą. Kolorowe pasemka to nic, w porównaniu z tym, co teraz ma na głowie! Musimy przyznać, że w pierwszym momencie jej nie poznaliśmy! Zobaczcie nowe wcielenie młodej gwiazdy.

Roxie Węgiel w kręconych włosach. Nowa fryzura idolki nastolatek

Roxie Węgiel w dziedzinie muzyki osiągnęła już naprawdę dużo. Teraz idzie jak burza w innych kategoriach! Właśnie bierze udział w hitowym programie TVP2 pt. "Dance Dance Dance" i radzi sobie naprawdę świetnie, chociaż nie unika słów krytyki. Jej ostatnia solówka nie spodobała się Agustinowi Egurroli do tego stopnia, że swoim komentarzem doprowadził nastolatkę do łez. Jednak stres na Roxie działa mobilizująco, więc są duże szanse na to, że w kolejnym odcinku wraz z przyjaciółką Oliwią Górniak, pokażą na co je stać.

Udział w programie to nie tylko możliwość rozwijania swoich umiejętności tanecznych, które Roxie z pewnością przydadzą się na scenie ale również różnorodność wizerunkowa! Roxie Węgiel pokazała właśnie swoje nowe wcielenie, a na jej głowie nie ma śladu już po delikatnej dziewczęcej fryzurze, do której zdążyli przyzwyczaić się jej fani. Przy nowym looku nawet zadziorne kolorowe pasemka przestają robić aż takie wrażenie! Najpopularniejsza nastolatka w Polsce zaprezentowała się w prawdziwej burzy loków, i trzeba przyznać, że wygląda w nich szałowo! Poznalibyście ją na ulicy?

Roxie Węgiel jeszcze nigdy nie pokazywała się w takiej burzy loków. Musimy przyznać, że bardzo jej pasują!

Roxie Węgiel niedawno postawiła na szalony akcent w codziennej fryzurze. Zdecydowała się na kolorowe pasemka, które ukryte są pomiędzy jej naturalnymi włosami.