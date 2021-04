Bezpieczne prostowanie włosów? Prostownica Dyson Corrale sprawdza temperaturę 100 razy na sekundę

Technologie od Dyson pokochały miliony osób na świecie. Zaangażowanie oraz doświadczenie inżynierów rodzinnej firmy Jamesa Dysona to gwarancja produktów popartych miesiącami testów najlepszych profesjonalistów z dziedziny nauki oraz ekspertów od włosów. Urządzenia do włosów Dyson podbijają Instagram. Polki zdążyły pokochać urządzenie Dyson Airwrap, czas na prostownicę Dyson Corrale. Czy zakochają się w niej także Twoje włosy?

Prostownica Dyson Corrale to urządzenie, które jako pierwsze na świecie wykorzystuje opatentowaną technologię elastycznych płytek wykonanych ze stopu miedzi i manganu. Płytki dopasowują swój kształt, by zebrać włosy, zapewniając tym samym precyzyjną stylizację i redukując uszkodzenia włosów o połowę1 . Mniej uszkodzeń, a co więcej wygoda. Prostownica Dyson Corrale może działać bezprzewodowo! Dzięki temu praca z urządzeniem jest wygodniejsza, szybsza i daje możliwość używania jej gdziekolwiek masz na to ochotę.

Technologia jest na pierwszym miejscu

Dyson Corrale to pierwsza i jedyna prostownica, w której zastosowano technologię elastycznych płytek. W przeciwieństwie do tradycyjnych prostownic, unikatowe płytki Dyson Corrale wyginają się wokół włosów, aby dopasować się do kształtu pasma i dokładnie je zebrać, zapewniając tym samym większą kontrolę nad wybranym pasmem. Rozkładają ciepło i napięcie równomiernie na kosmyku włosów, dzięki czemu uzyskać można znakomity efekt przy mniejszym uzależnieniu od ciepła i zredukować uszkodzenia włosów o połowę. Dodatkowo krawędzie płytek w Dyson Corrale mają właściwości jonizujące, co zapewnia elastyczność i ogranicza elektryzowanie się włosów. Zintegrowany system czujników reguluje temperaturę płytek 100 razy na sekundę, dzięki czemu nigdy nie przekroczysz ustawionej temperatury. System grzewczy porusza się razem z wyginającą się płytką, by zapewnić równomierne przewodnictwo cieplne. Dokładny pomiar ciepła w połączeniu z większą kontrolą dzięki elastycznym płytkom umożliwia efektywną stylizację włosów przy wykorzystaniu niższej temperatury. Dzięki 4-ogniwowej baterii litowo-jonowej prostownica Dyson Corrale jest bezprzewodowa i możesz jej używać gdziekolwiek jesteś! Urządzenie ładuje się w pełni w zaledwie 70 minut i zapewnia około pół godziny stylizacji. Niezależnie od tego, czy prostownica jest podłączona do prądu, czy używasz jej bezprzewodowo – wydajność termiczna jest taka sama, więc możesz być pewna, że efekt będzie fantastyczny!

Włosy. Wiedza od cebulek aż po same końce

Dyson bada włosy od prawie dekady, inwestuje miliony funtów w laboratoria włosów na całym świecie, zatrudniając tysiące naukowców, inżynierów i stylistów. W efekcie wieloletnich badań nad strukturą i właściwościami włosów powstała prostownica Dyson Corrale. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby zagwarantować precyzyjną stylizację, zminimalizować uszkodzenia włosów i nadać fryzurze gładkie i lśniące wykończenie. Co więcej, laboratoria Dyson to nie tylko studium samego produktu, ale i włosów, które są w bezpośrednim kontakcie z urządzeniami Dyson. W przeciągu czterech lat zespół 30 naukowców przebadał ponad 1600 metrów prawdziwych ludzkich włosów pochodzących z całego świata. Włosy rozróżnia się pod względem:

• rodzaju, od prostych po ciasno zwinięte;

• średnicy włosów, od bardzo cienkich po grube;

• gęstości, która jest kombinacją grubości włosów i liczby pasm na głowie.

To właśnie dogłębne zrozumienie włosów, wiedza o tym, jak o nie dbać oraz nieustanne badania doprowadziły firmę Dyson do opracowania nowych technologii, które zapewniają lepsze sposoby stylizacji włosów. Badania w laboratoriach Dyson pokazały również, że jedną z głównych problemów było niszczenie włosów spowodowane używaniem podgrzewanych urządzeń do stylizacji włosów. Te spostrzeżenia stały się dla firmy Dyson katalizatorem do rozpoczęcia badań naukowych nad sposobem ich prostowania.

Do połowy mniej uszkodzeń

Użycie nowoczesnych technologii i optymalne połączenie ciepła, napięcia i nacisku sprawia, że stylizując włosy sama uzyskasz doskonały efekt - tak jakbyś wyszła prosto od fryzjera. Możliwość używania prostownicy bez kabla nie ogranicza twoich ruchów i pozwala na stylizację w dowolnym miejscu i w dowolnej pozycji – możesz prostować włosy, spacerując swobodnie po mieszkaniu. Dzięki Dyson Corrale możesz sama tworzyć proste i lśniące włosy, pełne objętości sprężyste loki, łagodne fale, proste włosy o delikatnie podkręconych końcach, czy naturalne beach waves.

Prostownica Dyson Corrale dostępna jest na stronie Dyson.pl i u autoryzowanych partnerów.