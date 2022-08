Trendy w medycynie estetycznej: Restylane Eyelight rozwiązaniem na kluczowe problemy skóry wokół oczu 

Swoimi spostrzeżeniami na temat mitów i faktów dotyczących medycyny estetycznej podzieliła się z Party.pl Magdalena Łopuszańska, dr nauk med., dermatolog, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej z Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej "BELLA": 1. Medycyna estetyczna staje się biznesem-przemysłem i bardzo często nieuczciwi lub niedoświadczeni lekarze wykorzystują pewne procedury w niewłaściwych wskazaniach po to tylko żeby wykorzystać preparat, który zalega im na półce lub po to żeby spłacić ratę kredytową czy leasingową za urządzenie. Często widzę to u pacjentów, którzy zgłaszają się do mnie z powikłaniami po innych lekarzach i dziwię się dlaczego został wykonany dany zabieg chociaż jego efekt był z góry skazany na niepowodzenie. 2. Laser frakcyjny CO2 wprawdzie na chwilę rozjaśni przebarwienie, ale za chwilę plamy wrócą z jeszcze większym nasileniem. Lasery są dobre do usuwania plam powierzchownych, rogowaceń starczych, ale nie do usuwania melasmy, która jest zaburzeniem chemicznym i tu najbardziej sprawdzają się pilingi chemiczne, przewlekle stosowanie preparatów miejscowych odwracających zaburzone procesy chemiczne, a także odpowiednia silna i skuteczna ochrona przeciwsłoneczna. 3. Nie polecamy też laserów jako środka do likwidacji rozszerzonych porów. Oczywiście pory zwężą się, ale nie na całe życie, tylko na około 1 miesiąc - rozszerzone pory to genetyka fizjologia, hormony i nad tym trzeba pracować stale. Kremy, leki, kwasy - to tak jak walka z kolorem skóry czy z kolorem włosów. Nie wmawiajmy pacjentowi, że jeden zabieg laserem załatwi ten problem raz na zawsze 4. Nie róbmy nigdy sculptry czyli kwasu polimlekowego u pacjentki z dużą twarzą z dużą ilością tkanki tłuszczowej. Sculptra jest świetnym zabiegiem do odmładzania i zapobiegania procesów starzenia, ale nadaje się do małych twarzy z mała...