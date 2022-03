Terapia łączona na ciało sprzętami VANQUISH ME, EMSCULPT NEO i FOTONA TIGHTSCULPT

Co łączy Kim i Kourtney Kardashian (oczywiście oprócz pokrewieństwa)? Obie urodziły trójkę dzieci, a mimo to wyglądają jak boginie! Ich ciała są gładkie, szczupłe i przy tym kobiece. Nie jest sekretem, że wygląd dla Kardashianek jest niezwykle ważny. Mają swojego prywatnego kucharza, który pilnuje jakości oraz ilości spożywanych kalorii. Niemalże codziennie wyciskają siódme poty na siłowni z własnym trenerem personalnym. Jednak to nie wszystko. W dużej mierze za ich seksowne kształty odpowiadają zabiegi medycyny estetycznej. Idealnie płaski brzuch bez grama tłuszczu, wyraźnie zaznaczony „kaloryfer” i duże, krągłe pośladki rzadko kiedy występują w naturze. Jednak dzięki odpowiednim zabiegom każda z nas może osiągnąć taki efekt. Emsculpt Neo – dlaczego warto? Jeśli właśnie w tym momencie pomyślałaś, że niestety, ale nie żyjesz w Hollywood i nie masz dostępu do zabiegów gwiazd, mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Zgrabne, seksowne i szczupłe ciało może mieć każda z nas. Nawet jeśli nie masz czasu, siłownie są zamknięte a pandemia sprawiła, że twoja łazienkowa waga pokazała dodatkowe kilogramy (skąd one się w ogóle wzięły?!). Rozwiązaniem dla ciebie będzie Emscuplt NEO! Brzmi znajomo? Nic dziwnego, ponieważ jest to młodszy brat urządzenia Emsculpt. To, co go różni to jeszcze lepsze efekty, czyli więcej mięśni i mniej tłuszczu! Innowacyjna maszyna do rzeźbienia sylwetki jako jedyna i pierwsza na świecie łączy HIFEM+ i RF w jednym zabiegu. Dzięki zsynchronizowaniu dwóch rodzajów energii, Emsculpt NEO nie ma sobie równych, jeśli chodzi o skuteczność w spalaniu tkanki tłuszczowej i rozbudowie mięśni. Jeszcze mniej tłuszczu, jeszcze więcej mięśni Emsculpt NEO redukuje podskórną tkankę tłuszczową i osiąga efekty jak żaden inny...