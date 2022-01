Ania Lewandowska kocha ciepłe śniegowce. W swojej szafie ma śniegowce z futerkiem marki INUIKII. Te brązowo-beżowe buty to prawdziwa petarda, która niestety kosztuje sporo. Niektóre modele są warte nawet ponad 1000 złotych, dlatego postanowiłyśmy znaleźć tańsze odpowiedniki, np. w Mohito, Born2Be czy House. Są równie ciepłe i wygodne, a ich ceny zaczynają się nawet od 39 złotych. Oto one!Zwróć uwagę na to słodkie futerko, które maksymalnie podbije słodycz twoich stylizacji, jeśli zdecydujesz się na któreś z nich. Na który z poniższych model się skusisz? Bo my już mamy swojego faworyta... Buty podobne do EMU i UGG, ale tańsze Jeśli nie jesteś zwolenniczką śniegowców z futerkiem , postaw na klasyczny model inspirowany oryginalnymi EMU lub UGG . Co ciekawe, ten model butów powstał z myślą o surferach, zmęczonych po wielogodzinnych treningach, dla których te właśnie buty miały być ciepłym i ultrawygodnym rozwiązaniem po wyjściu z zimnej wody. Jak widać, okazało się że ten model śniegowców opanował cały świat. Teraz gwiazdy na całym świecie (w tym Kate Upton) wybierają UGG lub EMU i noszą je cały rok, zwłaszcza zimą! Doskonale jednak wiemy, że nie każda z nas jest w stanie wydać nawet 600 zł na EMU, dlatego warto zajrzeć do sklepów online dostępnych w Polsce i znaleźć podobne modele, ale w zdecydowanie niższych cenach. Śniegowce z kokardkami Kolejną opcją są śniegowce z kokardkami. Są bardzo urokliwe, będą pasować do jasnych jeansów, ale i sukienek. Warto zestawić je również z oversizowym beżowym swetrem lub z puchową kurtką . Jedno jest pewne - takie urocze śniegowce z kokardkami dodadzą ci maksymalnie słodyczy! Który model śniegowców najbardziej wpadł ci w oko? My osobiście kochamy...