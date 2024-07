Seks oralny to stymulacja narządów płciowych za pomocą języka i warg. Rozróżniamy: fellatio – pieszczenie ustami penisa i cunnilingus – pieszczoty oralne żeńskich stref erogennych.

Reklama

Techniki seksu oralnego dla kobiety

Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem fellatio zająć wygodną pozycję. Niektóre pary polecają, aby mężczyzna usiadł na brzegu łóżka, a kobieta tuż przed nim, przed jego nogami.

Fellatio, czyli pieszczenie penisa ustami - wskazówki

Dla stopniowania wrażeń, na początku postaraj się droczyć z partnerem, całując i liżąc jego penisa. Oprócz tego, możesz łaskotać główkę penisa językiem, a tym samym doprowadzisz do mocnego podniecenia. Zauważysz to, ponieważ penis zrobi się twardszy i o wiele czulszy na dotyk.

Nie zapominaj, że im dłuższe pieszczoty oralne, tym spełnienie będzie silniejsze.

Seks oralny - techniki

Weź penisa do ust i delikatnie zaciskaj wargi wokół członka. Uważaj, aby nie urazić penisa zębami. Zacznij ssać penisa i poruszaj ustami w górę i w dół w sposób spontaniczny. Staraj się pieścić członka swojego partnera raz lekko, a raz mocniej. Zawsze możesz użyć dłoni, którą możesz muskać jego jądra i wnętrze ud. Kiedy narząd partnera będzie w stanie erekcji, ujmij jego jądra w dłoń i zacznij lizać dół członka. To bardzo pobudzające seksualnie działanie. Przy seksie oralnym możesz ustami imitować seks „tradycyjny”. Włóż członek partnera najdalej, jak tylko możesz, do ust. Oczywiście, nie możesz odczuwać przy tym dyskomfortu. Jego rozkosz polega głównie na spotkaniu się jego narządu z twoim językiem czy podniebieniem. Zatem wskazane jest używanie języka. Kolejna technika polega na włożeniu penisa do ust, ale nie ściskając warg wokół niego. Wierzchołkiem języka staraj się robić okrągłe ruchy. Pamiętaj, podczas stosowania tej techniki członek mężczyzny będzie się odsuwał na różne kierunki. Jak będziesz chciała jeszcze bardziej rozpalić ogień, zacznij odchylać i nachylać głowę.

Techniki seksu oralnego dla mężczyzny

Każda kobieta podczas cunnilingus, czyli seksu oralnego dla niej, czuje się kochana i seksowna. Przed seksem oralnym zaproponuj swojej partnerce wspólny prysznic, aby poczuła się rozluźniona. Po kąpieli udajcie się na wygodne dla was miejsce.

Zobacz także

Rozluźnij się i bądź łagodny. Następnie zacznij lizać partnerkę od pochwy do łechtaczki, zahaczając o krawędzie miejsca intymnego.

Druga technika to trzymanie ustami warg sromowych partnerki. Zacznij lizać raz jedną wargę, a raz drugą.

Kolejna technika to rozłożenie warg sromowych palcami. Kiedy to zrobisz, zacznij czubkiem języka stymulować łechtaczkę i jej okolice.

Jak zauważysz, że partnerka jest bardzo podniecona odsłoń jej łechtaczkę i zacznij delikatnie ssać. Możesz zanurzać się w niej i wycofywać.

Użyj swojego języka do pisania alfabetu na genitaliach partnerki. Język będzie się przemieszczał na różne strony, a to spowoduje wielką rozkosz u kobiety. Do tej techniki możesz włączyć miętówkę, która doda jeszcze większej przyjemności.

Co ma wpływ na udany seks oralny?

Poza technikami seksu oralnego ważna jest odpowiednia komunikacja między partnerami. Rozmawiaj szczerze z partnerem co mu pasuje, a co nie i nie krępuj się. Przypatruj się zachowaniom partnera i staraj się do nich dostosować. Pamiętaj jednak o tym, aby pieszczoty były także radością dla ciebie i nie rób nic na siłę.