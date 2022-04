Refleksologia – leczniczy dotyk w Manor House SPA

Masaż gua sha polega na pocieraniu skóry twardymi narzędziami. Masaż ciała i twarzy w medycynie chińskiej uznawany jest jako zabieg leczniczy, który redukuje stres, rozluźnia mięśnie, pobudza krążenie krwi, a nawet łagodzi objawy przeziębienia i grypy. Gua sha to masaż, który można również wykonać na delikatnej skórze twarzy. Gua sha to metoda masażu wywodząca się z Chin. Słowo “gua” w dosłownym tłumaczeniu oznacza skrobanie, z kolei “sha” - czerwoną wysypkę. Chińska pielęgnacja twarzy i ciała polega właśnie na wykonywaniu ruchów, które przypominają skrobanie, specjalnym narzędziem, na skutek czego naskórek zaczerwienia się i mogą pojawić się na nim siniaki przypominające znamiona po stawianiu tradycyjnych baniek. Zmiany skórne jednak znikają, zazwyczaj już po kilku dniach po masażu. Gua sha - na czym polega technika masażu gua sha? Masaż ciała gua sha polega na pocieraniu ciała specjalnymi płytkami lub rogami. Narzędzia mają twardą powierzchnię, ale zaokrąglone krawędzie, co zabezpiecza przed zadrapaniami. Akcesoria do masażu są wykonane z czystego jadeitu (rzadkiego minerału, któremu Majowie przypisywali magiczne właściwości). Narzędzia różnią się od siebie wielkością oraz kształtem. Delikatny masaż twarzy wykonuje się mniejszymi płytkami, z kolei większe sprawdzają się do pocierania pleców. Przed przystąpieniem do zabiegu, na początku wciera się w ciało nawilżający olejek , a następnie wykonuje masaż manualny w celu rozgrzania skóry przed docelowym zabiegiem. Gua sha wykonuje się także na twarzy. Zabieg łagodzi opuchliznę, poprawia jędrność skóry, a nawet redukuje zmarszczki pod oczami. Masaż twarzy wykonuje się znacznie delikatniejszymi ruchami niż w przypadku pozostałych części ciała. Gua...