Katarzyna Burzyńska w maju tego roku została po raz pierwszy mamą. Gwiazda "Pytania na śniadanie" urodziła syna Henryka. Prezenterka chętnie pokazuje na Instagramie zdjęcia ze swoim synkiem, jak i również chwali się swoją świetną figurą, do której udało jej się wrócić już kilka tygodni po urodzeniu dziecka. Jak tego dokonała?

Ja ćwiczę dwa razy w tygodniu, trzy jak się uda. Trzy to jest maksimum. Chodzę na typowe ćwiczenia fitnessowe, z babeczkami sobie ćwiczymy, jest instruktorka, pokazuje, my powtarzamy przy muzyce i się świetnie bawimy. Robię też brzuszki, ale myślę, że to jest zasługa dobrej diety. Regularnego jedzenia, 5 posiłków dziennie, a nie głodzenia się, kombinowania z cud dietami, trzeba jeść! - powiedziała Party.pl Katarzyna Burzyńska.