Piękny Jubileusz Gabinetu Kosmetyki Lekarskiej Bella!

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'edipresse', 'olJLArrY2AvyMYVuhjo_rqbjTO3stOwJzU.JcqGzIJj.67', 'obksgsgrfq', 'dtqhlkifhntyugipclorbbqskglb']); Widoczne przerzedzenia włosów, podobnie jak pierwsze siwe pasma, są dla wielu mężczyzn namacalnym dowodem przemijającego czasu. Bywa, że łysienie staje się źródłem kompleksów. Chcesz mieć fryzurę jak Hugh Grant czy Colin Firth ? Znamy na to sposób! Charakterystyczne zakola i przerzedzenie włosów na czubku głowy występują głównie u mężczyzn. Statystyki tylko to potwierdzają - łysienie androgenowe, będące efektem wrażliwości mieszków włosowych na androgeny, występuje u 70 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet w pewnym okresie ich życia. U panów najczęściej prowadzi do całkowitej utraty włosów, choć wielu z nich uprzedza ten moment, samodzielnie goląc się na łyso. Tak radykalna zmiana wizerunku wcale nie jest konieczna! Czy wyobrażasz sobie łysego Bena Afflecka lub Josha Hartnetta? Niektórym po prostu to nie pasuje i w pełni się z tym zgadzamy. Dlaczego zaczynamy łysieć? Głównym czynnikiem powodującym łysienie androgenowe jest testosteron a dokładniej pochodna testosteronu – dihydrotestosteron (DHT). Są to męskie hormony – androgeny, które występują u mężczyzn, ale również u kobiet. W przypadku mężczyzn wraz z wiekiem androgeny osłabiają wzrost włosów na skórze głowy, a cykl naturalnego wypadania przebiega szybciej. W efekcie powstają widoczne przerzedzenia. Nowoczesna metoda walki z łysieniem Medycyna regeneracyjna coraz częściej wykorzystuje przeszczep komórek pacjenta. Na tej metodzie opiera się właśnie zabieg REGENERA ACTIVA , wykonywany w Gabinecie Kosmetyki Lekarskiej Bella . Polega on na pobraniu...