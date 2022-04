Odświeżenie twarzy po zimie z pomocą laseru Fotona PQX  i osocza

Fotona PQX to najnowocześniejszy i najmocniejszy laser pikosekundowy na świecie. Główną zaletą Fotony PQX w porównaniu do innych laserów pikosekundowych jest idealna powtarzalność mocy kolejnych impulsów świetlnych oraz równy rozkład energii w pojedynczej kwadratowej plamce co daje możliwość wykonania zabiegu z nieosiągalną do tej pory precyzją.

Zaawansowana technologia laserowa Fotony umożliwia wykonywanie zabiegów odmładzających, tonizujących skórę, usuwających niechciane pigmenty także tatuażowe i makijażowe w nieosiągalny do tej pory sposób.

Ultrakrótka rekonwalescencja pozabiegowa, niska dolegliwość w trakcie zabiegu, krótki czas wykonywania zabiegu oraz znikome ryzyko wystąpienia niechcianych negatywnych efektów pozabiegowych to główne atuty. Fotona PQX jest urządzeniem potrafiącym wyzwolić wielką energię w pojedynczym strzale laserowym sięgającą 2,6 GW (gigawata). Taka energia jest w stanie rozbijać w tkankach nawet najmniejsze struktury jak pigmenty naturalne lub wprowadzone w czasie wykonywania tatuażu. Technologia lasera Fotona PQX jest jedyną umożliwiającą usunięcia tatuażu do zera, pozostawiając na skórze jedynie coś na kształt znaku wodnego. Istotne jest, że strzał w skórę laserem Fotona PQX wywołuje tzw. efekt fotoakustyczny, nie powoduje efektów termicznych typowych dla wszystkich innych typów lasera. Nie ma więc oparzenia lub innej nieprzewidzianej destrukcji tkanek i ich struktur, a co za tym idzie jest niskie ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych takich jak przebarwienia wtórne, rumień, bliznowacenie.

Dla niektórych procedur możliwe jest użycie lasera Fotona PQX nawet w okresie letnim. Na główną uwagę zasługują przebarwienia i inne naturalnie występujące na skórze zmiany jaj kolorytu. Wg najnowszej wiedzy laser Fotona PQX jest jedynym typem urządzenia, które powinno być używane do tego typu zabiegów. Stare typy laserów np. Fraxel albo inny CO2 lub IPL, które powodują złuszczanie skóry i jej palenie nie powinny być już do tego celu używane.

OSOCZE

Regeneris to specjalny program biostymulacji komórek skóry, który opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego z Twojej własnej krwi. Regeneris zawiera komórki i czynniki wzrostu z Twojej krwi, które pobudzają skórę do regeneracji, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność. W efekcie staje się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza. Regeneris jest przy tym produktem w 100% biokompatybilnym a rewitalizacja skóry twarzy możliwa jest dzięki, tzw. Autologicznej Odnowie Komórkowej (ACR, czyli Autologous Cellular Regeneration), czyli regeneracji komórek skóry dzięki działaniu własnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.

Zastosowanie - poprawa wyglądu:

policzki

fałdy nosowo-wargowe

okolice oczu (kurze łapki oraz cienie),powieki

usta, podbródek, czoło

fałdy na szyi i karku

dekolt

dłonie

wypełnianie blizn po trądziku

łysienie typu męskiego.

W pierwszej fazie lekarz pobierze niewielką ilość (6-18ml) Twojej krwi do specjalnych probówek, które następnie poddaje się wirowaniu w specjalnej wirówce. W ciągu 5 minut następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki krwi. Do probówek, tuż przed wykonaniem zabiegu, należy dodać specjalny odczynnik, który aktywuje płytki krwi do produkcji czynników wzrostu. W taki sposób uzyskujemy osocze bogatopłytkowe, które następnie staję się bazą do wykonania zabiegu. Regeneris można wstrzykiwać do skóry na różne sposoby. Z zastosowaniem klasycznej techniki mezoterapii, bądź też liniowo, wzdłuż zmarszczki lub fałdu skóry. Jeden z zestawów zawiera również specjalną maskę komórkową, która znajduje zastosowanie w regeneracji skóry twarzy po zabiegach medycyny estetycznej, jak peelingi, mikrodermabrazja czy laser.