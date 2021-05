Wszystkie trendy sezonu w kolekcji Jenny Fairy wiosna-lato 2021

Sesja promująca kolekcję Jenny Fairy na sezon wiosna-lato 2021 pokazuje więcej niż trendy. Te zdjęcia kreują styl życia. Pokazują nowe pokolenie, które inspiruje się estetyką końca XX wieku, podchodzi do mody z przymrużeniem oka, w każdej sytuacji pragnie wyrażać siebie.

Nowa kolekcja Jenny Fairy to powrót do przeszłości w najlepszym stylu!

Na zdjęciach oglądamy must have ’y sezonu – buty sportowe, klapki i mokasyny. Opr ó cz białych i neutralnych sneakers ó w w klimacie retro Jenny Fairy lansuje tenis ó wki z dżinsu albo we wz ó r stokrotek jak z epoki dzieci kwiat ó w. Na najmodniejszy fason sezonu it-girls wytypowały mokasyny. U Jenny Fairy do wyboru mamy zar ó wno klasyczne mokasyny, jak i wsuwane klapki o fasonie nawiązującym do tego modelu.

Mat. prasowe

Gdy nadejdzie lato, o pierwszeństwo wśr ó d dodatk ó w powalczą sandały na płaskiej podeszwie o lekko ortopedycznym kształcie. Chunky sandals w kolekcji stały się bardziej wyrafinowane dzięki wykończeniu z chanelowskiego tweedu. R ó wnie wygodne są sandały na platformie typu flatform, kt ó re kojarzą się z dziewczynami z girlsband ó w lat 90. Za to wyższe platformy to kolejny ukłon w stronę epoki disco.

Mat. prasowe

Modne dziewczyny już teraz noszą klapki. Te na płaskiej podeszwie w neutralnych odcieniach wyróżniają się marszczeniami, te na słupku pastelowymi odcieniami, a na wyższym obcasie – supermodną faktur ą plecionki.

Alternatywą są sandały zbudowane z obłych paseczk ó w w odcieniach czerwieni, błękitu i lawendy. W łagodniejszych barwach zatopiono oplatające łydkę sandały z paseczk ó w – nowoczesne wcielenie gladiatorek.

Mat. prasowe

Idolki generacji Z od wielu miesięcy nie rozstają się z prostokątnymi torebkami w rozmiarze S. U Jenny Fairy ma łe torebki są zdobione łańcuszkami. O rozmiar większe są pikowane torby w odcieniach baby blue, bananowym i kremowym. Najbardziej pojemne shopperki uwodzą srebrzystą powierzchnią . W śr ó d nich przebojem okaże się z pewnością przeskalowana, miękka torba z kr ó tką rączką. W torebkach także widać wpływ lat 70. – jednym z najważniejszych detali obok pikowania, tkanej faktury i marszczenia typu scrunchie , są frędzle, widoczne zar ó wno na zamszowej torebce, jak i praktycznym plecaku. Pojawia się także motyw tie dye zaczerpnięty z tamtej epoki.

Mat. prasowe

Jak gorące trendy noszą światowe influencerki związane z Jenny Fairy? Współczesna hipiska Olivia Hirst ciężkie mokasyny dobiera do dzwon ó w i ażurowych bluzek, Anouschka Marlene z Berlina klapki dopasowuje do bieliźnianych sukienek i oversize’owych marynarek, a Norweżka Nina Sandbech uwielbia kwadratowe noski, dominujące w klapkach Jenny Fairy, i sandałki z paseczk ó w, kt ó re nosi do kwiecistych sukienek.

Za sesję Jenny Fairy odpowiedzialni byli duet fotograf ó w Frankiewicz & Róż niata , kt ó ry współpracuje z topowymi światowymi markami, oraz jedna z największych indywidualistek wśr ó d polskich stylistek, Ewelina Gralak. Przed obiektywem wystąpiła Dunka Olivia Vinten , znana z wybieg ó w Burberry i sesji dla „ Vogue ’a”, oraz Mahany Pery, jedna z bohaterek najnowszej kampanii Chanel.

Kolekcja Jenny Fairy jest już dostępna w otwartych sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji.