Kolejny raz rusza Mille Miglia, jeden z najbardziej niezwykłych rajdów samochodowych na świecie. Najpiękniejsze trasy Włoch, blisko wiek tradycji i przede wszystkim wspaniałe historyczne samochody w oryginalnych wersjach, wyglądające często jakby dopiero opuściły fabrykę. Fani nazywają imprezę najpiękniejszym wyścigiem na na naszym globie i nie ma w tym nawet odrobiny charakterystycznej dla Włoch przesady.

Jeśli wyobrazicie sobie wszystko to, co najpiękniejsze w motoryzacji - stylowe auta, eleganccy kierowcy i ich piloci (a często pilotki) nawązujący do najpiękniejszych tradycji wyścigów samochodowych, a wszystko to zatopione we włoskim poczuciu smaku - Mille Miglia jest właśnie tym. Nic dziwnego, tradycja tego rajdu sięga roku 1927, kiedy to pierwszy raz kierowcy wystartowali do rywalizacji. Przed drugą wojną impreza odbyła się 13 razy, po roku 1947 - kiedy wznowiono rajd - wystartował on 11 razy, aż do roku 1957.

Wyścig wrócił w 1977, jako rodzaj motoryzacyjnego hołdu - rozgrywany jest bowiem na samochodach wyprodukowanych w czasach historycznych rajdów, czyli do 1957 roku.

Mille Miglia - polska załoga

Kolejny raz w rajdzie „Mille Miglia” bierze udział załoga z Polski. Tradycyjnie Polacy występują w barwach Perlage Team. Na trasie pojawia się jeszcze jeden mocny polski akcent - "Cisowianka Perlage" jest jednym z głównych sponsorów całego rajdu. Dzięki temu charakterystyczne puszki z logo marki można zobaczyć na całej trasie imprezy, w rękach tak zawodników, jak i kibiców.

