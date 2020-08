Wiecznie młode. Czy to wyłącznie zasługa genów, wody i pogody ducha?

Jak to jest, że gwiazdy, które widujemy na czerwonym dywanie, mimo upływu lat wyglądają wciąż jak młode dziewczyny o pięknej, sprężystej, pozbawionej zmarszczek skórze? Kobiet nie wypada pytać o wiek, jednak w czasach internetu niczego nie da się ukryć: doskonale wiemy, która z hollywoodzkich dam skończyła właśnie czterdzieści pięć lat, a która już jakiś czas temu przekroczyła pięćdziesiątkę. Pytane o to, jak udaje im się zachować olśniewającą urodę, odpowiadają zazwyczaj coś w stylu „Zawdzięczam to dobrym genom!”, „To dlatego, że kocham ludzi i jestem szczęśliwa”, „Grunt to unikanie słońca i picie wody”.

To wszystko oczywiście prawda, ale… no cóż: nie cała. Choć gwiazdy nie lubią o tym mówić, regularnie korzystają z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Nie czarujmy się: wraz z upływem lat nawet skóra takich piękności jak Sandra Bullock, która niedawno zdmuchnęła z tortu 56 świeczek czy młodszej o pięć lat Jennifer Lopez, starzałaby się tak samo jak nasza, gdyby gwiazdy zdały się wyłącznie na geny, regularne picie wody i dbanie o wewnętrzny rozwój. W walce z czasem trzeba czegoś więcej. Czego na przykład?

JALUPRO® i JALUPRO® HMW

Z badań wynika, że proces bio-rewitalizacji mogą skutecznie wspierać aminokwasy w połączeniu z kwasem hialuronowym, dlatego właśnie ten duet został wykorzystany przy tworzeniu linii preparatów z serii JALUPRO® i JALUPRO® HMW. Preparaty obu serii to efekt wieloletnich badań biotechnologicznych prowadzonym przez włoską firmę Professional Dietetics. Ich formuła opiera się na wysokim stężeniu kwasu hialuronowego i kompleksie aminokwasów (glicyny, L-proliny, L-lizyny i L-leucyny), które są niczym eliksir młodości: zawierają składniki, których skóra potrzebuje, by wyglądać pięknie.

Zabiegi z zastosowaniem JALUPRO® przywracają blask i elastyczność skórze oraz zapobiegają utracie przez nią jędrności. Stosuje się je na twarz i całe ciało, w tym ramiona, uda, kolana i brzuch. Nie tylko redukują zmarszczki i zapobiegają starzeniu się skóry, ale także poprawiają wygląd blizn, zarówno tych potrądzikowych, jak i keloidów (bliznowców) oraz rozstępów. JALUPRO® to także świetna terapia odżywiająca skórę przed inwazyjnymi zabiegami estetycznymi i po nich – maksymalnie nawilżają skórę i uelastyczniają ją. JALUPRO® HMW to oparty na podobnej formule preparat do zadań specjalnych: stosuje się go do bio-rewitalizacji tych obszarów, które są najbardziej narażone na powstawanie głębokich zmarszczek i bruzd, a więc na skórę twarzy, szyi i dekoltu. Jest przeznaczony przede wszystkim dla skóry dojrzałej lub obszarów sprawiających najwięcej problemów.

Jak wygląda zabieg z zastosowaniem tych preparatów? Produkty JALUPRO są wstrzykiwane w niewielkich ilościach pod skórę za pomocą kaniuli lub cienkich igieł. By pacjent czuł się komfortowo, przed zabiegiem miejsce korekcji jest znieczulane za pomocą specjalnego kremu. Uzupełnieniem terapii jest picie suplementu diety o nazwie JALUPRO® DRINK. Napój zawiera kompleksy aminokwasów o udowodnionej skuteczności, a przez to wzmacnia produkcję kolagenu w skórze i zwiększa efektywność działania wszelkiego typu zabiegów medycyny estetycznej.

Gdzie można się poddać takiej terapii? W gabinecie Kosmetyki Lekarskiej BELLA przy ul. Pięknej 19 w Warszawie!

