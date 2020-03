Sprawdź, jakie zabiegi najskuteczniej odmładzają skórę od środka

Skóra po zimie jest szara, matowa i przesuszona. W pierwszej kolejności warto więc skorzystać z zabiegów nawilżających i rewitalizujących, które przywrócą jej świeży, promienny wygląd. Peelingi i wszelkie „-brazje” (mikrodermabrazja, hydrabrazja, oxybrazja) pozwolą pozbyć się martwych komórek naskórka, co błyskawicznie wygładzi i odświeży skórę, oczyści pory, doda cerze blasku. Kwasy chemiczne (np. popularny kwas glikolowy czy łagodny dla skóry migdałowy) mają dodatkowo zdolność pobudzania naturalnych procesów odmładzających skórę od środka, poprawiających jej nawilżenie i zagęszczenie. Jeśli cera jest mocno zanieczyszczona, być może będzie wymagać manualnego oczyszczania – jest bezpieczne, pod warunkiem że robi je w prawidłowy sposób kosmetolog.

Chwila na rewitalizację

Potem czas na głęboką rewitalizację! Świetnym wyborem będzie mezoterapia kwasem hialuronowym, która intensywnie nawilży twarz i przygotuje ją do spotkania z mocnym, letnim słońcem. Warto poddać się też serii zabiegów silnie regenerujących, np. ostrzykiwaniu osoczem bogatopłytkowym czy komórkami macierzystymi, aby pobudzić naturalne procesy naprawcze. Jeśli obserwujesz u siebie objawy wiotkości skóry, zwróć uwagę na terapie biostymulujące, których celem jest pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny w skórze, co prowadzi do jej zagęszczenia i ujędrnienia. I pamiętaj, że odpowiednia pielęgnacja domowa jest równie ważna, co zabiegi profesjonalne. Zrób porządki w kosmetyczce – nie może w niej teraz zabraknąć preparatów z kwasami AHA, serum antyoksydacyjnego, peelingów i maseczek.

Kate Winslet

East News

Gwiazda nie korzysta z inwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej, natomiast dbałość o świeżą, gładką skórę to dla niej „must-do”. Regularnie wykonuje hydrabrazję.

Terapie dla skór problematycznych

Izabela Bagińska, kosmetolog, właścicielka IB SKINSPACE w Warszawie (www.skinspace.pl), tłumaczy, że w okresie przejściowym skóra potrzebuje silnego boostera, doładowania, które przyczyni się do jej silnej regeneracji. Warto skupić się teraz przede wszystkim na odbudowie płaszcza hydrolipidowego oraz usunięciu nagromadzonej warstwy rogowej, która tworzyła się w czasie permanentnego ogrzewania pomieszczeń i zmian temperatur nawet kilkakrotnie w ciągu dnia. Oczyszczanie i głębokie nawilżenie pozwoli na odbudowę skóry i zniwelowanie niedoskonałości, które powstały w okresie zimowym. Szczególnej pomocy potrzebuje skóra trudna, borykająca się z AZS, ŁZS czy innymi egzemami, jak również skóra z trądzikiem różowatym i hormonalnym.

- W mojej klinice tworzymy zabiegi do skór trudnych, skupiając się na przyczynie powstawania problemu i dążymy do redukcji czy całkowitego usunięcia tych zmian. Budujemy świadomość, jak odpowiednio dbać nie tylko o jakość skóry, ale też zdrowia. Tłumaczymy pacjentom, jak wielki wpływ na stan cery ma styl życia, dieta, stres, ale również nieodpowiednia pielęgnacja domowa. Ostatni czynnik może znacząco przyczynić się do pogorszenia stanu skóry, dlatego stawiamy tak duży nacisk na odpowiednie działania w sferze pielęgnacji gabinetowej i domowej - mówi ekspertka.

Zabiegi na wiosnę

Lumecca

Urządzenie IPL Lumecca firmy Inmode zamyka naczynka i przebarwienia oraz ujędrnia skórę. Lek. Aleksandra Znajewska-Pander, specjalista dermatolog-wenerolog, właścicielka gabinetu w Golubiu-Dobrzyniu (www.znajewskapander.pl) wyjaśnia, że mniejsze wartości energii światła i bardzo krótki czas naświetlania mają wpływ na komfort zabiegu oraz na skuteczność leczenia bardzo małych naczynek typowych dla rumienia. Pacjent odczuwa intensywne ciepło, ale ryzyko poparzeń zostało prawie całkowicie wykluczone. Zaczerwienie po zabiegu występuje tylko przez 3-4 godziny. Zabieg jest bezbolesny. Nie występują po nim obrzęki.

Mezoterapia

Dr Agnieszka Zwolińska, lekarz medycyny estetycznej, Sharley Medical Clinic & Day Spa w Warszawie (www.sharley.pl) sugeruje, że wiosną przydatne są wszelkie mezoterapie. Po zimie skóra jest sucha i często poszarzała. W tej sytuacji doskonale sprawdzają się produkty mocno nawilżające i rozjaśniające. - Jednym z moich ulubionych zabiegów jest mezoterapia preparatem Xela Rederm – jest to kwas hialuronowy z domieszką kwasu bursztynowego, który w tym przypadku skutecznie rozjaśnia pociemniałą skórę wokół oczu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu kremem Emla i jest praktycznie bezbolesny. Jak każdą mezoterapię, należy go powtórzyć 3-5 razy, żeby efekty starczyły na dłużej. W przypadku bardzo suchej skóry zawsze sprawdzi się preparat Juvederm Hydrate z domieszką mannitolu, który skutecznie „ściągnie” wodę i nawilży skórę.

Komórki CGF

Mat. prasowe

Zabieg wykorzystuje komórki macierzyste z czynnikami wzrostu. Dr Marta Nowak, lekarz medycyny estetycznej, Anlaya Medical Clinic & SPA (www.anlaya.pl) mówi, że polega na pobraniu z krwi pacjenta komórek macierzystych i czynników wzrostu. Komórki macierzyste CD34+, pozyskiwane w specjalnym separatorze, dają początek wielu typom komórek krwi. Dzięki nim uzyskuje się bardzo naturalny efekt odmłodzenia, poprawę kondycji skóry i długotrwały efekt.

– Zabieg polecam w profilaktyce przeciwstarzeniowej, jako doskonałą rewitalizację skóry twarzy, szyi, rąk i dekoltu, a także osobom z problemem wiotkiej skóry czy wypadania włosów.

Plasma Complex

Procedura z użyciem komórek macierzystych i fibryny strukturalnej. Zabieg polega na ostrzyknięciu skóry pozyskanymi z krwi własnej pacjenta dwoma frakcjami fibryny: komórkową (która dostarcza komórki macierzyste, czynniki wzrostu, cytokiny i leukocyty, niezbędne do odbudowy tkanki) oraz strukturalną, która tworzy tymczasowy stelaż dla nowo tworzonej tkanki. Dr n. med. Kamila Padlewska, prof. nadzw. UM MSC, specjalista dermatolog, klinika Oricea w Warszawie (www.oricea.com) zaznacza, że po zabiegu możemy spodziewać się wzrostu napięcia skóry, lepszej sprężystości, odczucia wypełnienia. Skóra ma lepszą gęstość, odżywienie i ukrwienie. Wypełniają się ubytki tkankowe, wypłycają się zmarszczki i blizny np. po trądziku. Zalecane jest wykonanie 3 zabiegów co 4 tygodnie. Efekt lepszego napięcia, wypełnienia i sprężystości skóry widoczny jest już po pierwszym zabiegu. Pełny rezultat odbudowy tkanek osiągamy po kilku miesiącach. Co ważne, Plasma Complex stymuluje przebudowę wszystkich warstw tkanki skórnej.

Plinest

Mat. prasowe

Mezoterapia preparatem z polinukleotydami. Dr Edyta Jędra, stomatolog, lekarz medycyny estetycznej, Klinika Dentmed w Warszawie (www.klinikadentmed.pl) stwierdza, że zabieg jest doskonałą profilaktyką przeciwstarzeniową. Poprawia nawilżenie i napięcie skóry, redukuje objawy fotostarzenia, rozświetla, może też być stosowany na okolicę oczu, szyję, dekolt i grzbiety dłoni. Polinukleotydy – naturalny składnik naszej skóry – pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu, przyczyniając się do poprawy gęstości i jędrności tkanek. Zabieg polecam przed latem, ponieważ świetnie przygotowuje skórę do ekspozycji na słońce.

Wolumetria

Modelowanie owalu za pomocą wypełniaczy. Dr Marta Błażewicz, lekarz medycyny estetycznej, Klinika Promedion w Warszawie (www.klinikapromedion.pl) zwraca uwagę na to, że największym problemem kobiet po 40-45. roku życia jest wiotkość i opadanie tkanek, co prowadzi do odwrócenia tzw. trójkąta młodości, w jaki wpisuje się owal twarzy. Pojawienie się „chomików”, poszerzenie żuchwy, zanik objętości w okolicy skroni i „spłaszczenie” policzków, utrata jędrności ust, zapadnięta skóra pod oczami, pogłębienie się bruzd nosowo-wargowych i linii marionetek – to wszystko wpływa na to, że twarz traci młodzieńczą świeżość i wygląda na zmęczoną.

– Wiosna jest dobrym momentem, aby odbudować młodzieńczy owal poprzez zabiegi wolumetryczne z użyciem odpowiednio dobranych i podanych wypełniaczy kwasu hialuronowego, tak aby uzyskany efekt odmłodzenia był naturalny. Bardzo dobre rezultaty daje też zastosowanie tzw. wypełniaczy biostymulujących, np. z dodatkiem hydroksyapatytu wapnia, które jednocześnie pobudzają skórę do produkcji kolagenu.

Zabieg w domu

Mat. prasowe

Urządzenie B-Derma PRO marki Beautifly pozwala wykonać samodzielnie w domu zabieg mikrodermabrazji diamentowej. Dzięki wykorzystaniu systemu masażu próżniowego nie tylko doskonale oczyszcza skórę, ale i poprawia jej ukrwienie, jędrność i elastyczność. Cera staje się gładka, bardziej napięta, jaśniejsza, znikają przebarwienia, blizny ulegają spłyceniu. Zabieg jest bezbolesny i można wykonywać go na całym ciele. Do urządzenia dołączono wymienne głowice. Głowica mikrokrystaliczna z drobinkami diamentowymi usuwa zrogowaciały naskórek. Duża, okrągła głowica dzięki wytworzonej próżni łagodnie masuje skórę, poprawiając jej napięcie. Mała, okrągła głowica ułatwia usuwanie wągrów i zaskórników z trudno dostępnych miejsc. Owalna głowica wzmacnia strukturę skóry i wpływa na jej elastyczność. Cena: 399 zł, do kupienia w EURO AGD, Media Markt i Perfumesco.

Kosmetyki polecane do domowej pielęgnacji

Maska eksfoliująca

Mat. prasowe

Maska iS Clinical Tri-Active z enzymami roślinnymi, kwasem salicylowym i ekologicznymi mikrogranulkami wygładza, rozjaśnia, zmniejsza pory, dodaje blasku (cena: 495 zł/120 g, ww.sklep.isclinical.pl).

Maska rewitalizująca

Mat. prasowe

Maseczka z linii Bielenda Japan Lift z peptydami ryżowymi i proteinami jedwabiu głęboko odżywia i nawilża skórę, poprawia jej elastyczność, ma działanie przeciwzmarszczkowe (cena: ok. 3 zł/8 g).

Peeling

Mat. prasowe

The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution to wegański peeling kwasowy, który redukuje defekty skóry i reguluje wydzielanie łoju (cena: 31 zł/30 ml, www.cosibella.pl)

Zabiegi pobudzające młodość

Wiosna to też świetny moment na robienie zabiegów odmładzających. Zwłaszcza że to nie tylko korekcje estetyczne, np. wypełnianie zmarszczek, ale procedury stymulujące w skórze procesy naprawcze i regeneracyjne. Coraz częściej mówi się o medycynie regeneracyjnej, a poprawa jakości i gęstości tkanek stała się punktem wyjścia do wszelkich innych zabiegów estetycznych. Cóż z tego bowiem, że wygładzisz lwią bruzdę albo powiększysz usta, gdy skóra będzie wiotka, szara i przesuszona?

Zabieg regeneracyjny warto też zrobić po zimie. Twój własny eliksir młodości Osocze bogatopłytkowe i komórki macierzyste są naszym własnym, naturalnym materiałem do zabiegów. Osocze PRP (z ang. Platelet Rich Plasma) jest autologicznym koncentratem płytek w osoczu, pozyskiwanym poprzez pobranie krwi i jej odwirowanie w specjalnej tzw. wirówce, a następnie podawanym techniką mezoterapii. Płytki krwi są podstawowym elementem mechanizmów naprawczych tkanek, dostarczając w te miejsca niezbędne czynniki wzrostu, które odpowiadają m.in. za regenerację śródbłonka, stymulację fibroblastów, różnicowanie komórek macierzystych i tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Dzięki temu osocze (np. zabieg Regeneris) silnie regeneruje skóre, poprawia jej gęstość, koloryt, strukturę. Hitem ostatnich miesięcy są zabiegi z komórkami macierzystymi (np. CGF One i CGFHarmony, Plasma Complex), które mogą się różnicować w komórki tkanki, do której zostały podane – mają zdolność przekształcania się we wszystkie rodzaje ludzkich komórek (np. w fibroblasty).

Są bardzo „inteligentne”, ponieważ samodzielnie podążają w kierunku miejsc wymagających naprawy. Zabiegi poprawiają napięcie skóry, redukują zmarszczki, zmniejszają pory, rozświetlają cerę. Jeśli twoja twarz wymaga odbudowy wolumetrii bądź wypełnienia ubytków, warto pomyśleć o zabiegu lipotransferu – z własnym tłuszczykiem, bogatym w komórki macierzyste, w roli wypełniacza. Stymulacja kolagenu Wraz z wiekiem, w zasadzie już od 25. roku życia, spowalnia produkcja kolagenu w skórze. Można ją jednak pobudzić, stosując tzw. biostymulanty (np. Linerase z atelokolagenem czy Radiesse z hydroksyapatytem wapnia). Bardzo szerokie możliwości dają też nowoczesne technologie, np. lasery frakcyjne, mikronakłuwanie z falą radiową czy HIFU. Lubianym nieinwazyjnym zabiegiem jest termolifting (np. Zaffiro), który dzięki skróceniu włókien kolagenowych daje natychmiastowy efekt poprawy napięcia, a poprzez stymulację fibroblastów powoduje, że ujędrnienie i zagęszczenie skóry zwiększa się w kolejnych miesiącach

Gisele Bündchen

East News

Modelka regularnie stosuje zabiegi laserowe, jest też wielbicielką osocza bogatopłytkowego.

Kim Kardashian

Mat. prasowe

To właśnie ona kilka lat temu spopularyzowała zabiegi z osoczem bogatopłytkowym, robiąc sobie „krwawe” zdjęcie podczas ostrzykiwania skóry. Metoda ta bardzo silnie regeneruje skórę i poprawia jej jakość.

Terapie łączone

Dr n. d. Paweł Kubik, lekarz medycyny estetycznej, prowadzi Centrum Medyczne Dr Kubik w Gdyni (www.drkubik.pl) wskazuje na to, że holistyczne podejście w medycynie estetycznej zyskuje na popularności. Jednak aby zaplanować najlepsze możliwe połączenia zabiegów, zapewniające doskonałe rezultaty, potrzeba wielu lat doświadczenia i badań. W taki właśnie sposób stworzyliśmy Neauvia Smart Combination Therapy, będącą wyrazem filozofii Neauvia Holistic Approach. Dzięki technologii Zaffiro, od początku zaprojektowanej do współpracy z wypełniaczami i kosmeceutykami Neauvia, możemy uzyskać nieosiągalne do tej pory rezultaty. W naszych badaniach wykazaliśmy, że dzięki połączeniu tych unikatowych rozwiązań uzyskujemy wzrost elastyczności skóry lepszy o 240 proc. w porównaniu z efektami klasycznych terapii.

PRX-T 33

Mat. prasowe

Bezigłowa biorewitalizacja skóry. Anna Płatkowska- Szczerek, dermatolog i lekarz medycyny estetycznej, która prowadzi klinikę Anclara Health & Aesthetics w Warszawie (www.anclara.pl) mówi, że PRX-T 33 to innowacyjna terapia wykorzystująca – po raz pierwszy – kwas TCA w wysokim, 33 proc. stężeniu i jednocześnie w niezwykle łagodnej formule (w połączeniu z nadtlenkiem wodoru i kwasem kojowym). Bez bólu, iniekcji i silnego złuszczania pobudza produkcję kolagenu, ujędrnia i zagęszcza skórę, nadaje jej promienny i świeży wygląd, ujednolica koloryt, wyrównuje strukturę, spłyca zmarszczki i redukuje blizny. To też świetny zabieg bankietowy, o każdej porze roku. Opatentowana i unikatowa formuła gwarantuje sukces zabiegu.

Vital Injector 2

Mat. prasowe

Próżniowa mezoterapia wieloigłowa. Prawdziwa rewolucja w rewitalizacji skóry! Pięcioigłowy system iniekcji w sposób precyzyjny podaje próżniowo, komputerowo ustaloną dawkę substancji na odpowiednią głębokość w obrębie skóry, a uszkodzenia skóry wywołane wkłuciami pobudzają ją do samoregeneracji. Anna Kozak, kosmetolog z JetSet Spa Beauty w Warszawie (www.jetsetspabeauty.pl) objaśnia, że podczas zabiegu aplikowany jest mezokoktajl zawierający np. witaminy, aminokwasy, mikroelementy, peptydy lub czysty kwas hialuronowy. Zabieg nie wymaga znieczulenia, nie zostawia siniaków. Jest bezpieczny dla skóry wrażliwej i płytko unaczynionej, a także na okolice oczu. Najlepiej wykonać go w serii 2-6 powtórzeń co 3 tygodnie. Skóra staje się odmłodzona, nawilżona, elastyczna, ujędrniona, zmarszczki i blizny zostają spłycone, cera staje się rozjaśniona i rozświetlona.

Dermapen

Najnowszy Dermapen 4.0. Zabieg frakcyjnego mikronakłuwania pobudza naturalne procesy regeneracyjne, a dzięki systemowi pulsacyjnych igieł zapewnia równomierną stymulację fibroblastów. Anna Białecka, kosmetolog, specjalistka z zakresu kosmetyki estetycznej, Anlaya Medical Clinic & Spa (www.anlaya.pl) zapewnia, że efektem jest spłycenie zmarszczek, pogrubienie skóry, zmniejszenie widoczności porów, redukcja rozstępów i blizn potrądzikowych. Urządzenie stosujemy też w leczeniu łysienia. Dermapen 4.0 wykorzystuje funkcję automatycznego nakłuwania skóry, dzięki czemu zabieg jest prawie bezbolesny, bezpieczny i niezwykle efektywny. Znacząco skraca czas terapii i powrót do codziennych czynności. Igły nie zawierają chromu ani niklu.