Oto topowe produkty na cerę pozbawioną blasku!

Poszarzała i zmęczona cera spędzają sen z powiek niejednej z nas. Ratunkiem na odzyskanie jednolitego koloru i blasku jest stosowanie kremów rozświetlających. Ich formuły pomogą zredukować ślady nieprzespanej nocy lub nadgodzin w pracy. Najlepsze kosmetyki dostępne na rynku beauty przetestowały: Anna Kondratowicz, redaktor prowadząca wydań specjalnych „Party Medycyna Estetyczna”, Aneta Wikariak, redaktor naczelna magazynów „Party” i „Flesz” oraz Iwona Kwiecień, zastępca redaktor naczelnej magazynów „Party” i „Flesz”.

Test kremów rozświetlających

Anna Kondratowicz: Bardzo lubię produkty Thalgo, a serum Lumiere Marine ( 30 ml, 341 zł) to mój wiosenny hit. Stosowane jako kuracje pięknie ujednolica kolor, rozjaśnia przebarwienia, zdejmuje ze skóry szarość i zmęczenie!

Mat. prasowe

Anna Kondratowicz: Witamina C to superskładnik codziennej pielęgnacji! Ma działanie antyoksydacyjne, pobudza syntezę kolagenu, rozjaśnia, w kremie Daily Radiance Vitamin C (Medik8, 50 ml, 340 zł) połączono ją z filtrem SPF 30, przyjemną formułą i zapachem cytrusów!

Mat. prasowe

Anna Kondratowicz: Glow Power Serum Dermacosmetics Dr. Susanne Von Schmiedeberg( 30 ml, 299 zł, Douglas) zawiera witaminę C i kwas hialuronowy. Nałożone wieczorem sprawia, że rano skóra lśni wewnętrznym blaskiem.

Mat. prasowe

Aneta Wikariak: 1% Retinol Treatment (Paula’s Choice, 30 ml, 255 zł, www.cosibella.pl) to kuracja pobudzająca młodość skóry! rozjaśnia, ujędrnia, wyrównuje strukturę, co ważne, mimo zawartości retinolu nie podrażnia!

Mat. prasowe

Aneta Wikariak: Serum w ampułce [C] z wysoką, 20 % zawartością witaminy C (SVR, 30 ml, ok. 160 zł) rzeczywiście błyskawicznie rozświetla i rozjaśnia skórę. Już po kilku dniach widać różnicę! To też tarcza antyoksydacyjna.

Mat. prasowe

Aneta Wikariak: Innowacyjne baza pod makijaż Teint Lumiere (Galenic, 139 zł) ma lekką formułę, która łatwo rozprowadza się na skórze. Dzięki białym pigmentom doskonale kryje niedoskonałości, natychmiast rozświetla. Daje wrażenie wodnej świeżości. Super!

Mat. prasowe

Iwona Kwiecień: Luksusowy krem Biochange Cea Luminous Pearlex Extreme (MBR, 50 ml, 1259 zł, Douglas) zawiera 3 witaminy młodości (C, E i A) oraz kompleks substancji detoksykujących skórę. Ma cudowną otulającą konsystencję. Wyrównuje koloryt i dodaje blasku.

Mat. prasowe

Iwona Kwiecień: Booster Yonka Defense+ ( 15 ml, 196 zł, www.yonkapolska.pl) zawiera m.in. polifenole z granatu, bogate w antyoksydanty. Przywraca jednoloity, promienny koloryt skórze zmęczonej i szarej. Super dla mieszkanek miasta!

Mat. prasowe

Iwona Kwiecień: Vitamin C + 3 Booster (Intraceuticals, 15 ML, 275 ZŁ) to aż 3 aktywne formy witaminy C w jednym produkcie! Można go stosować samodzielnie bądź wymieszać z kremem Intraceuticals. Wspaniale rozjaśnia skórę. Szybko go docenisz!