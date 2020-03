Nagrody Power of Beauty „Party Medycyna Estetyczna” rozdane! Sprawdź kto zwyciężył

Już po raz drugi w naszym plebiscycie Power of Beauty „Party Medycyna Estetyczna” nagradzamy osoby, firmy i kliniki, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju rynku medycyny estetycznej w Polsce (i nie tylko), dbając o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, a także – co niezwykle ważne – o bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Już nieraz mieliście okazję czytać o nich na łamach naszego wydania. Poznajcie laureatów tegorocznej edycji!

Zwycięzcy Power of Beauty "Party Medycyna Estetyczna"

BTL

Za technologie, które nas ciągle zaskakują! BTL Emsculpt to „siłownia bez wysiłku”. Modeluje sylwetkę i rzeźbi mięśnie!

BTL to dziś synonim najbardziej zaawansowanych technologii high-tech na rynku kosmetologii i medycyny estetycznej. W 2019 roku firma wprowadziła BTL Emsculpt – pierwsze urządzenie, które jednocześnie redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej i rzeźbi mięśnie, „wymuszając” na nich ok. 20 tys. skurczów supramaksymalnych w czasie jednego zabiegu (nieosiągalnych podczas zwykłych ćwiczeń – to jak np. 20 tys. brzuszków). Efekty? Wymarzone! Lifting pośladkoĀLw u niej i „kaloryfer” u niego. Nowe aplikatory pozwalają też pracować nad mięśniami ramion i łydek. Metodę tę pokochało już wiele osób na całym świecie (w tym my). I czekamy na kolejne rewolucje BTL :)

Mat. prasowe

Sławomir Sobusiak, dyrektor zarządzający BTL, wykładowca

Klinika Promedion

www.klinikapromedion.pl

Za przyjazną i bezpieczną chirurgię plastyczną oraz holistyczne i kompleksowe podejście do pacjenta.

Klinika Promedion oferuje pełny zakres zabiegów chirurgii plastycznej wykonywanych przez zespół doświadczonych lekarzy chirurgów i anestezjologów. Na jego czele stoją dr n. med. Małgorzata Chomicka-Janda, która od ponad 20 lat specjalizuje się m.in. w powiększaniu, redukcji i liftingu piersi, oraz dr Maciej Charaziński, znany jako „superspec” od nosów. Ich praca jest wspierana przez profesjonalny zespół pielęgniarski. W klinice wykonywane są też zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej, ortognatycznej, ginekologii plastycznej, rekonstrukcji piersi. Nie mogło zabraknąć medycyny i kosmetologii estetycznej. Każdy pacjent otrzymuje indywidualną i kompleksową opiekę specjalistów różnych dziedzin, dzięki czemu terapie są skuteczne i bezpieczne.

Mat. prasowe

dr Maciej Charaziński, specjalista chirurgii plastycznej i dr n. med. Małgorzata Chomicja-Janda, specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Mentor

www.piersi.info.pl

Za doskonale przebadane, bezpieczne i dające naturalny efekt implanty piersi.

Implanty Mentor to synonim jakości i bezpieczeństwa – nic więc dziwnego, że wybierają je najlepsi chirurdzy plastycy na całym świecie! Firma istnieje od ponad 40 lat, wyprodukowała przez ten czas miliony implantów piersiowych, uszczęśliwiając miliony kobiet na całym świecie. To tylko jeden z dwóch producentów, który posiada amerykański certyfikat FDA, upoważniający do sprzedaży implantów piersi w USA. Wyniki badań pokazały, że implanty Mentor są bezpieczne, a ich unikatowa powłoka znacznie zmniejsza możliwość powikłań. Każda pacjentka otrzymuje specjalny plan gwarancyjny Mentor Promise, który zapewnia dożywotnią wymianę implantu z powodu pęknięcia.

Mat. prasowe

Anna Siarkiewicz-Wittliff, prezes Zarządu Pad Technologies

Plazanet Revitalash Polska

www.revitalash.pl

Za wprowadzenie do Polski niedoścignionej formuły RevitaLash® i działanie na rzecz Amazonek od 2009 roku

Marka RevitaLash jako pierwsza na świecie stworzyła odżywkę stymulującą wzrost rzęs i brwi. Był to prezent dr. Michaela Brinkenhoffa dla jego chorej na raka żony Gayle. Dziś produkty marki są znane na całym świecie ze swojej wysokiej jakości, skuteczności i bezpieczeństwa, a receptura z opatentowanym BioPeptin Complexem pomimo prób naśladowania jest niedościgniona. Pozwalają czuć się pięknie niezależnie od wieku czy stanu zdrowia i dodają odwagi do życia. Zespół Joanny Kostrzewskiej od wielu lat prowadzi też działania charytatywne na rzecz Amazonek i akcję profilaktyki raka piersi organizowaną razem z Federacją Stowarzyszeń Amazonki – „Zdrowy nawyk, zdrowe piersi”.

Mat. prasowe

Joanna Kostrzewska, CEO Plazanet, ambasadorka marki Revitalsh w Polsce

Mat. prasowe

W klinikach i gabinetach szukaj zestawu „Power of Beauty Clinic”, specjalnie stworzonego przez zespół Plazanet Revitalash Polska z okazji otrzymania nagrody w naszym plebiscycie!