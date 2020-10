Jak pielęgnować skórę po lecie? Odkryj wyjątkowy rytuał stymulujący skórę do odnowy!

Często, zwłaszcza po okresie letnim, na skórze pojawiają się przebarwienia, rozszerzone pory, cera jest przesuszona, szorstka i pozbawiona blasku. Oczywiście słońce, plaża, kąpiele w morzu, są źródłem relaksu dla ciała i umysłu, ale czy to samo może powiedzieć twoja skóra?

Jakie kosmetyki wybrać do pielęgnacji po lecie?

Nadmierna ekspozycja słoneczna wpływa na zwiększenie produkcji melaniny, co prowadzi do powstawania zmian pigmentacyjnych. Promieniowanie UV wzmaga też między innymi aktywność wolnych rodników. Uszkadzają one struktury komórkowe i zwiększają produkcję enzymów odpowiedzialnych za uszkadzanie cennego kolagenu. To wszystko prowadzi do przyspieszenia procesów starzenia. Okres wakacyjny sprzyja również przesuszeniu skóry, dlatego tak ważne jest przywrócenie jej równowagi odpowiednimi kosmetykami do pielęgnacji.

Aby pielęgnacja skóry po lecie była skuteczna, należy skupić się zarówno na dziennych, jak i nocnych potrzebach skóry. Prawidłowy dobór kosmetyków ma nam pomóc zregenerować cerę, więc warto sięgnąć po uznane przez specjalistów rozwiązania. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się propozycja rytuału stymulującego odnowę skóry marki Neauvia.

Pielęgnacja kosmetykami Neauvia Advanced Care System

Mat.prasowe

To profesjonalna i ekskluzywna pielęgnacja stworzona, by działać w idealnym połączeniu z zabiegami medycyny estetycznej. Do stworzenia ich wykorzystano zaawansowane rozwiązania, które pozwalają uzyskać zdrową i pełną młodzieńczego blasku skórę. Wszystkie kosmeceutyki z linii Advanced Care System wykazują działanie przeciwzmarszczkowe, głęboko nawilżające oraz antyoksydacyjne. Wysoki profil bezpieczeństwa wraz ze skutecznością popartą badaniami naukowymi sprawia, że codzienna pielęgnacja przynosi spektakularne efekty.

Pielęgnacja dzienna kosmetykami Neauvia Advanced Care System

Mat.prasowe

Zacznijmy od serum, czyli C-shot. Zawiera aż 30% stężonej witaminy C o stabilnej formule! To prawdziwa perełka pielęgnacyjna. Chroni skórę przed wolnymi rodnikami, pozbywa się również przebarwień i zapewnia skórze świetlistość. Czy wiesz że, witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu? Dlatego dostarczajmy jej skórze jak najwięcej.

Mat.prasowe

Kolejny krok to krem - Ceramide Shield. Lekka formuła kremu doskonale nawilża i odżywia skórę. Najlepiej sprawdzi się w przypadku skóry odwodnionej, naczynkowej, z trądzikiem różowatym. Mogą go też stosować skóry mieszane oraz po zabiegach medycyny estetycznej. Jak działa? Odbudowuje strukturę cementu międzykomórkowego i ochronną warstwę hydrolipidową skóry. Peptyd prebiotyczny wspiera wzrost dobroczynnych bakterii na skórze, a więc zwiększa jej odporność na działanie czynników środowiska zewnętrznego. Dodatek kwasu glicyryzynowego oraz ekstraktu z wąkroty azjatyckiej wycisza zaczerwienienia skóry i wspomaga regenerację. Krem przywraca równowagę mikrobiomu oraz przeciwdziała podrażnieniom.

Pielęgnacja nocna kosmetykami Neauvia Advanced Care System

Mat.prasowe

Tak, jak w przypadku pielęgnacji dziennej, musimy zacząć od serum. Na noc Neauvia proponuje Retinoids Serum, czyli odmładzający eliksir z kompleksem retinowym. Przeznaczony jest dla skóry, której brakuje jędrności, gładkości, a koloryt jest nierówny. Serum polecane jest również dla skóry z trądzikiem czy rozszerzonymi porami, ponieważ wygładza teksturę skóry. Zawiera kompleks retinowy utworzony z retinolu, retinaldehydu i bioretinolu, który nie powoduje podrażnień czy intensywnego złuszczania. Ponadto wykorzystany tutaj retinaldehyd jest najmniej drażniącą formą witaminy A i działa kilka razy szybciej niż zwykły retinol. W celu zwiększenia jego stabilności zastosowano też hydroksysomy (forma nanokapsułek z hydroksyapatytu wapnia). Połączenie kilku form substancji aktywnej pozwoliło na uzyskanie silnie skoncentrowanego eliksiru odmładzającego. Niweluje efekty chronostarzenia i fotostarzenia, wspomaga odnowę i regenerację skóry oraz normalizuje proces odnowy naskórka. Dzięki temu skóra zyskuje jędrność, aksamitną gładkość i wyrównany koloryt.

Mat.prasowe

Kolejnym krokiem jest nałożenie kremu. Na noc marka Neauvia przygotowała krem intensywnie regenerujący z czynnikami wzrostu. Advanced Cream jest doskonałym rozwiązaniem dla cery suchej i dojrzałej. Zapewnia działanie przeciwstarzeniowe, ukierunkowane na wygładzenie struktury skóry, zmniejszenie widoczności drobnych linii i zmarszczek oraz udoskonalenie sprężystości cery. Jego bogata konsystencja nawilża, odżywia i przywraca jędrność, poprawiając teksturę i napięcie skóry. Advanced Cream to doskonały krem przywracający komfort skórze po zabiegach estetycznych i kosmetologicznych, wspomagając odnowę i regenerację.

Suplementacja Neauvia

Mat.prasowe

Serum i kremy to jednak nie wszystko. Neauvia ma w zanadrzu jeszcze jeden Anti-Age Booster. To jeden z suplementów Neauvia Enhancement System, opracowany z myślą o skórze, włosach i ciele. Jest połączeniem substancji aktywnych i kolagenu, które zwalczają oznaki starzenia.

Receptura ampułki przeciwstarzeniowej Anti-Age Booster została stworzona we współpracy z lekarzami medycyny estetycznej, aby uzupełnić efekt zabiegów odmładzających. Poszczególne składniki ampułki działają wspomagająco na pobudzanie fibroblastów do zwiększenia metabolizmu kolagenu. Składniki aktywne wspierają uzupełnienia elementów utraconych w wyniku starzenia się i oddziaływania czynników środowiskowych. Należy stosować jedną fiolkę dziennie.

Pamiętajcie, że oprócz prawidłowej pielęgnacji kluczowe jest także dostarczanie organizmu odpowiedniej dawki nawilżenia od wewnątrz. Tylko kompleksowe działanie jest w stanie zapewnić najlepsze efekty.

