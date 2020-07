Klinika Ambroziak - dr Marcin Ambroziak opowiada o zabiegu Tixel 2

Nowość w gabinetach medycyny estetycznej! Zabieg Tixel 2 polega na frakcyjnym odmładzaniu skóry z wykorzystaniem naturalnego ciepła. Efekty są porównywalne do lasera frakcyjnego CO2 – bez bólu i bez długiej rekonwalescencji. Zobacz, na czym dokładnie polega ten innowacyjny zabieg, który możesz bezpiecznie, w przeciwieństwie do lasera, wykonywać także latem.

Jak ciepło wpływa na kolagen?

Urządzenie Tixel 2 wykorzystuje naturalne ciepło i technologię tzw. termomechanicznej ablacji. Zabieg polega na „podgrzewaniu” tkanek do temperatury 400 stopni C – bez uszkadzania naskórka. W efekcie dochodzi do skrócenia włókien kolagenowych (natychmiastowa poprawa napięcia skóry) i pobudzenia fibroblastów do produkcji nowych włókien kolagenowych (wpłynie to na sukcesywną poprawę jędrności i gęstości skóry w kolejnych miesiącach). W głowicy urządzenia jest umieszczona mała metaliczna końcówka zakończona mikroigłami przypominającymi kształtem piramidy o wysokości 1,25 mm. W trakcie zabiegu te mikroigły – nagrzane do 400 stopniu C – są mechanicznie opuszczane w dół i przez ułamek sekundy dotykają skóry. Dzięki temu wytwarzany jest kontrolowany efekt efekt termiczny, podobny do działania lasera frakcyjnego, przy czym zabieg jest bezbolesny (u większości pacjentów nie jest nawet konieczne stosowanie miejscowego znieczulenia), nie dochodzi podczas niego do uszkodzenia naskórka, nie występuje krwawienie i nie jest konieczna długa rekonwalescencja – za to rezultaty odmłodzenia skóry są spektakularne.

Idealne połączenie z pielęgnacją

Skutkiem zabiegu jest nie tylko pobudzenie procesów przebudowy skóry, ale też powstanie długo utrzymującego się (przez ok. 6 godzin po zabiegu) kanalika – dzięki temu wszystkie substancje aktywne, jakie nałożymy na powierzchnię skóry, lepiej się w nią wchłoną, a efekty ich działania będą jeszcze lepsze! Daje to możliwość jednoczesnego nałożenia na skórę dobroczynnych preparatów pielęgnacyjnych, np. kwasu hialuronowego, witamin i innych substancji aktywnych dobranych przez lekarza bądź kosmetologa do indywidualnych potrzeb skóry. Nie ma innej metody, która tak małoinwazyjnie i skutecznie poprawiałaby wchłanianie aplikowanych na skórę kosmetyków bądź leków.

Tixel 2 – wskazania

Zabieg prowadzi do przebudowy, odmłodzenia i rewitalizacji skóry – jednym z jego najciekawszych zastosowań jest małoinwazyjny resurfacing skóry.

Redukuje zmarszczki i bruzdy, w tym zmarszczki na czole, lwią zmarszczkę, bruzdy nosowo-wargowe, kurze łapki w kącikach oczu. Zmniejsza widoczność otwartych porów, leczy blizny potrądzikowe i rozstępy, wyrównuje teksturę i koloryt skóry. Przebudowuje skórę, zmniejsza przebarwienia i uszkodzenia posłoneczne. W przeciwieństwie do większości laserów może być bezpiecznie stosowany na powieki – lifting górnej powieki, redukcja cieni i obrzęków pod oczami. Świetne rezultaty daje w odmładzaniu szyi, dekoltu i dłoni, a więc miejsc szczególnie narażonych na przyspieszone starzenie się.

Tixel 2 – czy zabieg trzeba powtórzyć?

Już jeden zabieg daje widoczny efekt, ale dla uzyskania optymalnych zabiegów zaleca się wykonać 3-4 powtórzenia w odstępie comiesięcznym.

Tixel 2 – zalecenia po zabiegu

Przez 3-4 godziny po zabiegu na skórze utrzymuje się lekka opuchlizna, może też pojawić się rumień i uczucie gorąca. W zależności od intensywności zabiegu (ablacyjnego bądź nieablacyjnego) okres rekonwalescencji waha się od 1 do 4 dni. Dzień po na skórze mogą pojawić się mikrostrupki, które znikają po ok. 3 dniach. Można je przykryć makijażem.

Zabieg wykonasz m.in. w: Klinika Ambroziak www.klinikaambroziak.pl

Więcej o Tixel 2 na: www.bogdanidermatologia.pl