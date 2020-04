Każdy włos się liczy czyli... jak raz na zawsze wyleczyć łysienie?

Stres to jeden z głównych czynników wypadania włosów. Innowacyjna procedura wykorzystująca siłę terapii łączonych; laserów FOTONA od firmy BTL i peptydową terapię włosów DR.CYJ Hair Filler to prawdziwy przełom w leczeniu łysienia. Opatentowana technologia 7 peptydów i kwasu hialuronowego działająca do 14 dni po aplikacji, w połączeniu z autorską metodą FOTONY, sprawia że już po dwóch miesiącach można liczyć na spektakularne efekty; powstrzymuje wypadanie włosów, przyspiesza odrost nowych, regeneruje i dotlenia skórę głowy, pogrubia i zagęszcza włosy.

Dowiedz się więcej: www.btlestetyka.pl i drcyj.pl.

Oto Fotona Dynamis SP.