Jak się pozbyć boczków i wysmuklić uda? Tak łatwo jeszcze nigdy nie było! 

Wyrzeźbione ciało wymaga kompleksowego działania. Jeśli chcesz powitać sezon bikini z wymarzoną sylwetką bez „bryczesów”, boczków i oponki na brzuchu musisz działać na trzech płaszczyznach. Kluczowe są: odpowiedni sposób odżywiania, aktywność fizyczna i oczywiście specjalistyczne zabiegi. Takie połączenie gwarantuje niezwykłe rezultaty.

Sposoby na idealną sylwetkę

Zimne fale

Anna Kamińska, kosmetolog (www.sharley.pl) wyjaśnia, że Onda to innowacyjna technologia redukcji niechcianej tkanki tłuszczowej i cellulitu z wykorzystaniem tzw. zimnych fal Coolwaves, które selektywnie docierają do wybranego obszaru bez naruszania tkanek wokół. Efekty w postaci zmniejszenia obwodu ciała widoczne są już po pierwszym zabiegu! Onda stymuluje też produkcję kolagenu w skórze, wyrównując jej strukturę i poprawiając jędrność.

Nutrikosmetyki

Zbilansowana dieta to podstawa odchudzania. Ale swoje naturalne możliwości w tym zakresie możesz dodatkowo „podkręcić”, stosując nutrikosmetyki. Naturalny Detoks wyszczuplający D-LAB (na bazie morszczynu, karczocha i kurkumy) usuwa cukry i tłuszcze, zmniejsza zapotrzebowanie na kalorie (cena: 107 zł, www.dlabpolska.com), a Slim Beauty Shake marki Innerbeauty zastąpi posiłek, nie tylko pomagając zrzucić kilogramy, ale i poprawiając jakość i wygląd skóry (cena: 129 zł, Douglas).

Bielizna modelująca

Anna Beck, założycielka marki Just Beck (www.sklep.justbeck.com.pl) tłumaczy, że dzięki opatentowanej formule gorsety Just Beck pomagają wymodelować wymarzoną sylwetkę. Podnoszą efektywność treningów, przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej i stabilizują kręgosłup podczas ćwiczeń. Nadają figurze kobiecy kształt klepsydry. Gorsety są też polecane młodym mamom, które chcą jak najszybciej odzyskać sylwetkę sprzed ciąży – przyspieszają obkurczanie skóry, spalanie tkanki tłuszczowej, wzmacniają mięśnie proste brzucha, wspomagają utrzymanie prawidłowej sylwetki, niwelują ból kręgosłupa i modelują talię. Można je nosić po okresie połogu przez 2-4 godziny dziennie. Gorsety nie krępują ruchów i są niewidoczne pod odzieżą, więc nie powodują dyskomfortu. Powinny być idealnie dopasowane do sylwetki.

Zabiegi z wykorzystaniem urządzenia Alma Accent

Urządzenie wykorzystuje innowacyjne połączenie fal ultradźwiękowych z falami radiowymi, dzięki czemu skutecznie niszczy nadmiar tkanki tłuszczowej z miejsc opornych na dietę czy ćwiczenia (np. z bryczesów, wewnętrznej strony ud czy znad kolan), usprawnia drenaż, poprawia też jędrność i elastyczność skóry. Magdalena Nowosielska, kosmetolog (www.klinikapromedion.pl) zaznacza, że zabieg jest bardzo przyjemny (odczuwane jest ciepło), a efekty widać już po jednej wizycie, choć dla uzyskania optymalnych i trwałych efektów najlepiej wykonać serię 4-8 powtórzeń w odstępach co 7-10 dni.

Liposukcja Slimlipo 3D

Marek Murawski, specjalista chirurgii plastycznej (www.elite.waw.pl) potwierdza, że to najbardziej komfortowa i skuteczna forma liposukcji. Jej unikatowość polega na rozpuszczaniu tłuszczu przy użyciu sondy laserowej, która nakierowuje strumień lasera bezpośrednio na komórki tłuszczowe. Laser, rozpuszczając tkankę tłuszczową, jednocześnie obkurcza włókna kolagenowe – to tzw. termolifting 3D, który zapobiega powstawaniu efektu obwisłej skóry. Po zabiegu rozpuszczony tłuszcz jest odsysany, nie zostaje w organizmie. Zabieg wymaga jedynie miejscowego znieczulenia, a zastosowana technologia znacznie skraca okres rekonwalescencji. Metodą SlimLipo 3D można skutecznie odchudzić brzuch, uda, ramiona, a także podbródek.

Technologia Cryo T-Shock

Ta innowacyjna technologia „szoku termicznego” umożliwia redukcję złogów tłuszczu i cellulitu oraz poprawia jędrność skóry. Szok termiczny wywołany naprzemienną ekspozycją na zimno i ciepło stymuluje mechanizmy termoregulacyjne organizmu i drenaż, przyspiesza przemianę materii oraz, dzięki silnemu dotlenieniu, zmniejsza odczuwanie bólu, jednocześnie zwiększając wydzielanie endorfin. Zabieg niszczy komórki tłuszczowe, prowadząc do ich apoptozy (naturalnie kontrolowanej śmierci). W efekcie dochodzi do uwalniania cytokin i innych mediatorów zapalnych, które stopniowo eliminują uszkodzone komórki tłuszczowe przez układ limfatyczny, krew i mocz. Zwiększa się też produkcja kolagenu w skórze. Zabieg może być stosowany na twarz i ciało. Zabieg wykonasz w: www.jetsetspabeauty.pl.

Zabiegi z wykorzystaniem urządzenia Btl Emsculp

Dr Marta Tazbir, lekarz medycyny estetycznej (www.klinikatazbir) wskazuje, że jest to jedyne urządzenie, które jednocześnie spala tłuszcz i buduje masę mięśniową. Efektem jest np. lifting pośladków czy płaski i ładnie wyrzeźbiony brzuch. W trakcie jednego zabiegu zastosowana w urządzeniu energia HIFEM (technologia elektromagnetyczna o wysokiej częstotliwości) wywołuje ponad 20 tys. niezwykle intensywnych skurczów mięśni, tzw. skurczów supramaksymalnych. Taki trening jest nieosiągalny w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych. Pod ich wpływem tkanka wytwarza nowe włókna mięśniowe, zwiększając objętość mięśni. Jednocześnie dochodzi do rozpadu komórek tłuszczowych, co pomaga wymodelować sylwetkę.

Zabiegi skoncentrowane na modelowaniu ciała

Zabieg Icoone Laser

Jest to połączenie zimnego lasera z energią światła. Lidia Kwiatkowska, kosmetolog, właścicielka Klinik Elite w Warszawie (www.elite.waw.pl) mówi, że ten zabieg to prawdziwy hit w okresie przygotowań do sezonu bikini. Połączenie trzech technologii w jednym urządzeniu gwarantuje delikatną, a jednocześnie skuteczną stymulację, ktoÅLra szybko i efektywnie redukuje cellulit i modeluje sylwetkę. Zabieg pozwala pozbyć się głęboko zlokalizowanego tłuszczu, pobudza drenaż limfatyczny, stymuluje produkcję kolagenu, poprawiając jędrność skóry. Może być wykonywany oburącz! Efekty widać już po jednym zabiegu, ale najlepiej wykonać serię 8-10 powtórzeń 2-6 razy w tygodniu.

Zabieg Clatuu Alpha

Dr n. med. Magdalena Dobosz, specjalista dermatologii i wenerologii, Klinika Dobosz w Gdańsku (www.klinikadobosz.pl) stwierdza, że jest to zabieg kriolipolizy z innowacyjną technologią chłodzenia. W urządzeniu zastosowano technologię chłodzenia Surround 360° Cooling, która zwiększa wydajność i skuteczność zabiegu w usuwaniu tkanki tłuszczowej. Aplikator chłodzący niszczy precyzyjnie komórki tłuszczowe w wybranym miejscu, bez uszkadzania otaczających go tkanek i obszarów unerwionych. Wymienne aplikatory pozwalają dotrzeć do każdego obszaru, który wymaga wymodelowania, dopasowując się do jego kształtu. Już jeden zabieg redukuje 1-2 cm w obwodach! Pierwsze efekty widać po miesiącu, optymalne po 3-4 miesiącach.

Zabieg Cooltech

Cooltech to nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna metoda modelowania sylwetki poprzez zamrażanie tkanki tłuszczowej. Lek. med. Szymon Przezbór, lekarz medycyny estetycznej, właściciel Kliniki Przezbór w Lesznie (www.klinikaprzezbor.pl) podkreśla, że już po jednym zabiegu pacjent może pozbyć się boczków, fałdu brzucha, tkanki tłuszczowej na ramionach, wałka pod biustem czy bryczesów. Urządzenie w kontrolowany sposób chłodzi tkankę tłuszczową (do stałej temperatury -8°C ) i powoduje jej uszkodzenie. Martwe komórki tłuszczowe zostają usunięte z organizmu w procesie fizjologicznym.

Zabiegi konturujące ciało (dające efekt „body lifting”)

Zabieg Fotona TS

Lipoliza laserowa Fotona TightSculpting to doskonała alternatywa dla klasycznej liposukcji. Dr n. med. Maciej Józefowicz, chirurg ogólny, lekarz medycyny estetycznej, Beauty Group w Szczecinie (www.artplastica.pl) sugeruje, iż gwarantuje trwałe zniszczenie komórek tłuszczowych i jednocześnie prowadzi do poprawy napięcia skóry poprzez zastosowanie kontrolowanego ogrzewania tkanek i stymulację przebudowy kolagenu. Metoda ta pozwala uzyskać zarówno efekt natychmiastowy, jak i długofalowy, ze średnią utratą obwodów w talii 7-8 cm. Zabieg powtarza się co 4 tygodnie do uzyskania pożądanego rezultatu. Nie wymaga długiej rekonwalescencji.

Zabiegi łączone

Chodzi tu dokładnie o indywidualnie zaplanowane terapie z wykorzystaniem różnych technologii. Magdalena Mickiewicz, dyrektor zarządzający Klinik Krajewski w Warszawie i Radomiu (www.klinikakrajewski.pl) wyjaśnia, że pacjentki zgłaszają się z różnymi problemami estetycznymi ciała, np. czasami jest to wiotka skóra po ciąży, ale bez nadmiaru tkanki tłuszczowej, innym razem musimy podziałać też na nadmiar tłuszczyku czy cellulit. Zawsze trzeba odpowiednio dobrać plan zabiegów do potrzeb skóry i stopnia zaawansowania problemów. Najczęściej łączymy różne technologie, bo wtedy efekty są jeszcze szybsze i lepsze. Niezwykle ważne jest, aby pacjent z nami współpracował. To tak nie działa, że jeśli chodzę na zabiegi, to mogę bezkarnie zjeść dwa pączki dziennie. Zrównoważona dieta i wysiłek fizyczny są niezbędne. Natomiast zabiegami możemy „przenieść” spalanie tkanki tłuszczowej w tzw. oporne miejsca (np. bryczesy, brzuch), które chudną zawsze na samym końcu. Dzięki zabiegom inicjujemy w nich przyspieszone spalanie. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych zabiegów jest endermologia LPG (stosujemy najnowszy model LPG Alliance), którą warto na stałe wprowadzić do stylu życia jako „fitness” dla skóry. Można łączyć ją z innymi metodami.

Nici liftingujące Aptos Body

Dr Bożena Jendrysik, specjalista chirurgii ogólnej, lekarz medycyny estetycznej, właścicielka kliniki Veno-med w Lublińcu (www.veno-med.pl) zaznacza, że wiotkość skóry, często spotykana na brzuchu po ciąży lub znacznej utracie wagi, to utrapienie jej pacjentek. Z pomocą przychodzą nici Aptos Body o potrójnym działaniu. Napinają skórę, wzmacniają i silnie przebudowują za sprawą dwóch stymulatorów tkankowych, z których są zbudowane. Skóra staje się jędrna, zyskuje podskórny stelaż stanowiący podporę oraz nowe włókna kolagenu i elastyny, które poprawiają jej naturalną gęstość i zwartość. Zabiegi Aptos sprawdzają się w różnych obszarach ciała i twarzy. Przynoszą długotrwały efekt, gdyż nie opierają się tylko na uniesieniu tkanek, ale i na przywróceniu ich młodzieńczej struktury.