Zbyt duże piersi, blizny, niezadowolenie z wyglądu okolic intymnych... Są metody na takie trudne problemy!

Zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej nie tylko poprawiają wygląd, ale w znacznym stopniu wpływają też na pewność siebie, a nawet stan zdrowia. Kiedy w grę wchodzą za duże piersi, które nadmiernie obciążają kręgosłup czy wyraźne blizny po trądziku, specjalistyczne zabiegi są jedynym rozwiązaniem. Dzięki innowacyjnym technologiom procedury są niezwykle skuteczne, a efekty szybko zauważalne.

Zmniejszanie za dużych piersi

Dr n. med. Elżbieta Radzikowska, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej, właścicielka Radzikowska Clinic (www. radzikowskaclinic.pl) wyjaśnia, że wskazaniem do operacji zmniejszenia piersi jest ich przerost (tzw. gigantomastia). Zwykle związany jest z ich szybkim wzrostem – najczęściej w okresie dojrzewania, ale często też pod wpływem zmian hormonalnych zachodzących np. w czasie ciąży. To powoduje, że kręgosłup w odcinku piersiowym jest przeciążony, dochodzi do zmian zwyrodnieniowych i dolegliwości bólowych. Bardzo duże piersi to też odparzenia, otarcia, problem z doborem bielizny. Redukcja jest zabiegiem o wiele trudniejszym niż powiększanie piersi i niesie ze sobą większe ryzyko operacyjne, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego specjalisty. Pozostawia też większe blizny (rana jest dosyć rozległa, w kształcie litery T). Ostateczny wygląd piersi ustali się po 3-6 miesiącach od operacji. Pacjentki zwykle są bardzo zadowolone, zdecydowanie zmienia się komfort ich życia: mogą uprawiać sporty, nie mają problemu z doborem bielizny. Są to czynniki, które rekompensują pozostawienie śladów w postaci blizn.

Odmładzanie miejsc intymnych

Okolice intymne starzeją się tak samo jak twarz. Objawy, takie jak uczucie suchości i brak jędrności, nasilają się zwłaszcza w okresie menopauzy, powodując duży dyskomfort w codziennym życiu wielu kobiet. Dr n. m ed. Agnieszka Nalewczyńska, ginekolog, lekarz medycyny estetycznej, klinika Estebelle w Warszawie (www.estebelle.com.pl) sugeruje, że rozwiązaniem problemu jest PRX-T Lady.

Innowacyjna, opatentowana metoda bezigłowej, nieinwazyjnej i bezbolesnej rewitalizacji tych miejsc. Formuła preparatu – wcieranego delikatnie w skórę, bez naruszania ciągłości naskórka – zawiera opatentowaną formułę nadtlenku wodoru i TCA w aktywnym stężeniu. Zabieg poprawia napięcie i nawilżenie, rozjaśnia skórę, wspomaga regenerację i leczenie blizn np. po nacięciu krocza.

Korekcja rozszczepu wargi lub podniebienia

„Sercem malowane” to nazwa ogólnopolskiej akcji charytatywnej zapoczątkowanej przez Magdę Bogulak, właścicielkę Centrum Makijażu Permanentnego International PMU Academy oraz Sharley Medical Clinic & Day Spa (www.permanentnywarszawa.pl). Inicjatywa skierowana jest do osób, które urodziły się z rozszczepem wargi lub podniebienia.

Mimo wielu operacji nie zawsze daje się u nich uzyskać zadowalający efekt poprawy – usta często są asymetryczne i pokryte bliznami pozabiegowymi. Z pomocą przychodzi makijaż permanentny, który pozwala wyrównać asymetrię ust, odbudować czerwień wargową, zakamuflować blizny. Efekty są zachwycające! Zabiegi w ramach akcji są wykonywane bezpłatnie przez linergistki z całej Polski – Ambasadorki Serca Long-Time-Liner.

Problemy hormonalne

Ogromny wpływ na wygląd skóry mają hormony. Jak tłumaczy dr Elżbieta Deptuła-Krawczyk, endokrynolog z Ce-Ce Beauty Clinic w Warszawie (www.salon.cece.pl) na skutek spadku poziomu estrogenów w okresie menopauzy drastycznie pogarsza się jakość skóry, bo estrogeny to przede wszystkim kolagen. Z kolei nadmiar męskich hormonów może być odpowiedzialny za powstanie trądziku wieku dorosłego, a zaburzenia czynności tarczycy powodować nadmierne wypadanie włosów. Coraz więcej kobiet ma zaburzenia hormonalne, często nierozpoznane, w tym hashimoto – przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, które obserwujemy często u młodych dziewczyn (i które nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów). Dobowy cykl hormonów jest zaburzany przez nasz styl życia: stres, zarywanie nocy, nieregularne odżywianie. Dlatego tak ważna jest dziś kompleksowa, holistyczna opieka specjalistów różnych dziedzin, w tym endokrynologa, nad pacjentami odwiedzającymi gabinety medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Trening mięśni dnia miednicy

Co czwarta kobieta między 30. a 59. rokiem życia doświadcza objawów wysiłkowego nietrzymania moczu (np. podczas kaszlu, tańca czy ćwiczeń). Dr Barbara Walkiewicz-Cyrańska, dermatolog, prezes Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych, prowadzi klinikę Viva-derm (www.viva-derm.pl) zaznacza, że wtedy z pomocą przychodzi nieinwazyjne urządzenie („fotel”) BTL Emsella, które dzięki technologii HIFEM wykonuje za kobiety prawidłowy i niezwykle intensywny trening mięśni dna miednicy – w trakcie jednej 28-minutowej sesji wywołując ponad 11 tys. skurczów o supramaksymalnej intensywności, nieosiągalnej dla pacjenta. Wystarczy 6 zabiegów, aby zobaczyć zmniejszenie krępujących objawów. Bez bólu i bez konieczności zdejmowania odzieży!

Leczenie laserowe problemów skórnych

Dr n. med. Maciej Krajewski, specjalista dermatolog, prowadzi Kliniki Krajewski w Warszawie i w Radomiu (www.klinikakrajewski.pl) mówi, iż laseroterapia jest nieodłączną częścią dermatologii. Uzupełnia leczenie farmakologiczne, łagodzi objawy i przeciwdziała ich nasileniu. Oto, w jakich problemach skóry jest pomocna:

Trądzik różowaty - nie da się go skutecznie wyleczyć bez zastosowania laserów. Metodą tą można skutecznie zredukować zmiany naczyniowe i nawet rozległy rumień.

Trądzik i blizny po trądziku - zastosowanie lasera, który ma działanie przeciwzapalne, prowadzi do zmniejszenia ilości stosowanej farmakologii. Redukcja blizn wymaga przebudowy skóry.

Przebarwienia - lasery usuwają plamy posłoneczne i pohormonalne. Melasma nie lubi stanu zapalnego, tutaj, więc najlepiej sprawdzą się tzw. zimne lasery.

Łuszczyca, bielactwo - w leczeniu tych trudnych schorzeń skórnych lasery są zwykle dodatkową opcją, wspierając światłolecznictwo. Stosuje się tutaj głównie lasery ekscymerowe o długości fali 308 NM.