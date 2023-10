Pierwsza odsłona kampanii „Beauty is… every woman” miała premierę w marcu br. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wraz z wyjątkowymi ambasadorami (Diane Kruger, Elyas M’Barek, Ajok Madel i Alexandra Agoston) zachęcaliśmy kobiety do tego, aby potrafiły nie tylko dostrzec w sobie piękno, ale i odpowiednio je wyrazić. W majowej odsłonie chcemy kontynuować naszą misję. Dlatego do grona wyjątkowych osobowości dołączył również nasz rodzimy artysta, który będzie wspierał lokalnie globalną kampanię z okazji święta Dnia Mamy. O wyjątkowości projektu stanowi właśnie zaproszony do współpracy aktor – Bartek Kasprzykowski, który bardzo rzadko angażuje się w kampanie reklamowe. Tym razem artysta zdecydował się wziąć w nim udział z uwagi na to, że projekt ma znacznie szerszy wymiar i przekaz aniżeli tylko komercyjny.

„Ktoś wymyślił ten dzień, żeby celebrować pamięć, by w ciągłym biegu znaleźć moment na drobny gest, by pokazać wdzięczność za to, że jesteś Mamo” – mówi Bartek Kasprzykowski w specjalnie zrealizowanym na potrzeby kampanii nagraniu.



„Wraz z Bartkiem Kasprzykowskim celebrujemy pamięć o kobietach, którym zawdzięczamy wiele, zależy nam, aby ten dzień był dla nich wyjątkowy” – mówi Katarzyna Mauduit, Marketing Director CEE.

Na tę okoliczność Douglas przygotował specjalną akcję prezentową, oferując swoim klientom wyjątkowe upominki znanych i cenionych marek. Do wybranych bestsellerowych marek przy zakupie 2 produktów otrzymamy wartościowy prezent tej samej marki – pełnowymiarowy kosmetyk. Wśród nowości i bestsellerów zapachowych znajdziemy wyjątkowe propozycje perfum i wód toaletowych, aby móc wybrać dla Mamy jej ulubione. Wiele perfum jest dostępnych w specjalnej ofercie „SUPERCENY” z kartą Douglas Beauty Club. Dodatkowo znajdziemy również pięknie zapakowane zestawy do pielęgnacji oraz makijażu, a także zapachy w atrakcyjnych cenach.

„Beauty is… love” „Piękno jest Tobą!”

