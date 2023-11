Robi się coraz zimniej i zimniej, zwłaszcza w jesienne i zimowe poranki, kiedy nie możesz wstać z łóżka i za wszelką cenę chciałabyś pozostać w nim cały dzień... Znany scenariusz, prawda? My wiemy co zrobić, żeby rozbudzić cię z samego rana i wprowadzić trochę nowości do porannej rutyny. Jeśli od razu po wstaniu z łóżka sięgasz po kawę, zrób coś by ją odczarować i dodać do niej trochę pikanterii. Przedstawiamy 3 sposoby na sprawienie by kawa przestała być nudna. Znajdziesz je poniżej!

1. Wspaniałym pomysłem na rozbudzenie jest kawa... z pistacjami. Przygotuj standardowe latte ze spienionym mlekiem, a na wierzchu dodaj mocno rozdrobnione pistacje. Proste i pyszne, prawda? ;)

©Yaruniv-Studio/Fotolia.com

2. Słony karmel kojarzy ci się tylko z lodami albo ciastkami? Od teraz będziesz kojarzyć go z kawą! Wystarczy że do klasycznego latte dodasz syrop karmelowy, a na wierzchu posypiesz odrobiną przepysznej posypki amaretti. Mamy świadomość, że w swojej kuchni możesz nie znaleźć tych dodatków, dlatego wskocz do Costa Coffee po pyszną latte słony karmel. Doznania smakowe zapewnione!

3. Imbir do kawy? Czemu nie! Przepis na nią jest banalnie prosty. Kawę wsyp do filiżanki, zalej gorącą wodą, dodaj plasterki imbiru, odstaw na 2-3 minuty. Potem dodaj odrobinę miodu, spień mleko, wlej do kawy, posyp cynamonem. I gotowe!

©kostrez/Fotolia

