Kamila Szczawińska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swojej książce, a przy okazji zdradziła, czy ma jakieś rady dla Anny Lewandowskiej, która już wkrótce zostanie mamą. Modelka wydała ostatnio książkę, w której zachęca do zdrowego odżywania i podaje przepisy na pyszne dania dla całej rodziny. Prywatnie Kamila Szczawińska jest mamą dwójki dzieci: syna Julka i córki Kaliny. Czy jako doświadczona mama ma jakieś rady dla przyszłej mamy, Anny Lewandowskiej? Jak według niej powinna dbać o siebie po porodzie żona Roberta Lewandowskiego i co po narodzinach dziecka powinna robić, żeby wrócić do formy sprzed ciąży?

Reklama

Posłuchajcie, co Kamila Szczawińska powiedziała nam o swojej książce i jakie rady ma dla Anny Lewandowskiej!

Zobacz także: Płaski brzuch po ciąży: najefektywniejsze ćwiczenia

Zobacz także

Reklama

Kamila Szczawińska opowiedziała nam o swojej książce "Kuchnia dla całej rodziny"