Wszyscy wokół piszą o wspaniałym seksie, a tobie czasem wydaje się, że coś Cię omija i nie zawsze czujesz oczekiwany poziom satysfakcji? Pocieszeniem może być fakt, że niestety większość par miewa lepsze i gorsze dni w łóżku. Pojawia się nuda, niskie libido a także zaburzenia erekcji. Nie uwierzycie, ile z tych problemów wywoływanych jest przez palenie papierosów. Kiedy chcemy polepszyć nasze życie seksualne na początek wyeliminujmy wszystko, co może mieć na nie zły wpływ. Dlatego z okazji Światowego Dnia Bez Papierosa namów swojego partnera, by rozstał się z nałogiem. A kiedy to osiągniecie – wtedy wprowadźcie kilka własnych rytuałów.

Papierosy a erekcja

Kiedy kobiety borykają się z nierównościami w wielu sferach życia. Przychodzi moment, kiedy mężczyzna stara się bronić swojego stanowiska słowami: „No tak, ale Wy nie musicie mieć erekcji”. I to prawda. Kobieta może oczywiście lubić seks bardziej lub mniej, miewać orgazmy lub nie, ale teoretycznie jest w stanie uprawiać seks zawsze. Mężczyzna powinien mieć erekcję. A lekarze i seksuolodzy biją na alarm, że coraz częściej miewają pacjentów z zaburzeniami wzwodu. Jakie są najczęstsze powody tego stanu? Siedzący tryb życia, nadużywanie alkoholu, niezdrowa dieta, przewlekły stres i… palenie papierosów. Są na to dowody. Według naukowców z Male Aging Study w Massachusetts, palenie papierosów zwiększa nawet dwukrotnie prawdopodobieństwo zaburzeń erekcji u palących mężczyzn, w porównaniu z tymi, którzy ich nie palą. Co więcej, badacze z Boston University School of Medicine, stwierdzili, że mężczyźni palący ponad 20 papierosów dziennie, mają o 60 proc. wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji w porównaniu z niepalącymi. A aż 15 proc. palaczy doświadcza zaburzeń erekcji. Skąd ta korelacja zaburzeń wzwodu z paleniem papierosów?

Palenie papierosów negatywnie wpływa na cały organizm. Jednym z jego efektów jest odkładanie się blaszki miażdżycowej w tętnicach. Zwężone światło naczynia krwionośnego spowalnia, a często nawet blokuje przepływ krwi. Dotyczy to także naczyń doprowadzających krew do penisa podczas erekcji. Jeśli krew nie krąży w naczyniach z odpowiednim ciśnieniem, powoduje zarówno całkowite jak i częściowe zaburzenia wzwodu. Pojedyncze przypadki z czasem (i wraz z liczbą wypalonych papierosów) zamieniają się w permanentne problemy z erekcją, a w skrajnych przypadkach w stałą impotencję. Jak się możemy z tym czuć jako partnerki w łóżku? Fatalnie! Często zamartwiamy się, czy wciąż podobamy się partnerowi, czy jesteśmy dla niego atrakcyjne. Tymczasem przyczyna zaburzeń erekcji bywa całkiem niezależna od nas – schowana w paczce z papierosami i okryta gęstym dymem.

Libido idzie w dół

Seksuolodzy alarmują! Mimo obiegowej opinii, że zwykle to kobiety „boli głowa”, okazuje się, że trend się wyraźnie odwraca. Mężczyźni coraz częściej przychodzą do lekarza ze znacznie obniżonym libido. Tracą ochotę na seks i zgłaszają generalnie obniżony poziom energii. Oczywiście przyczyn może być wiele. Z jednej strony mogą to być problemy z testosteronem (jego zbyt niskim poziomem), albo przysadką mózgową. Jednak coraz częściej diagnoza jest zgoła odmienna. Okazuje się bowiem, że wśród najczęstszych powodów niskiego popędu seksualnego u mężczyzn lekarze wskazują stres i przepracowanie, bezsenność oraz... używki, czyli alkohol i papierosy. Powiedzenie „pij, pij – nie będziesz mógł”, mogłoby dostać wersję dodatkową: „pal, pal...”.

Nie ma dymu, jest orgazm

Oddając sprawiedliwość, papierosy zabijają także seksualność u kobiet. Nie od dziś wiadomo, że możliwości osiągania orgazmu wyraźnie łączą się z układem krwionośnym. Kiedy naczynia zwężają się przez produkowaną (w wyniku palenia papierosów) blaszkę miażdżycową, narządy płciowe są mniej ukrwione. I tak jak u mężczyzn może to powodować problemy z erekcją, tak u kobiet mniejsze ukrwienie przekłada się na... mniejszą wrażliwość miejsc intymnych. Spalany w wysokich temperaturach tytoń (i powstające w tym procesie substancje smoliste) mogą także obniżać produkcję estrogenu, a co za tym idzie – niszczyć jajniki i przyspieszać menopauzę. Dodatkowo niski poziom tego hormonu u kobiet to obniżone nawilżenie pochwy – a to – jak wiemy – wyraźnie przekłada się na przyjemność w łóżku lub jej brak.

Powąchaj mnie!

Seks i bliskość to także zmysłowy i miły dla drugiej osoby zapach. Odgrywa on ogromną rolę przy budowaniu emocji i erotycznego napięcia. Może przyciągać i kusić, działać jak afrodyzjak, ale może też odrzucać. Tak bywa w związkach, gdzie jedna z osób pali. Zapach dymu wyczuwa się we włosach, ubraniach i skórze. Niestety, także pocałunek z osobą palącą papierosy jest nieprzyjemny i porównuje się go często do całowania się z popielniczką. Jest to związane z mieszanką, jaka powstaje po zetknięciu śliny z substancjami zawartymi w dymie z papierosa. Oblepiają one zęby, gardło i język palacza. Brzmi zachęcająco? Raczej jak mieszanka wybuchowa. A z pewnością nie nazwiemy jej zmysłowym afrodyzjakiem. Dodatkowo, papierosowi nałogowcy mają bardziej kwaśny i ostry naturalny zapach ciała. Zmienia się też skład chemiczny śliny oraz spermy, co także wpływa na ich smak. Jak to się ma do przyjemności w łóżku? Wiadomo, tracą na tym partnerki palaczy.

Życie bez papierosa: lista korzyści

Jak skończyć z papierosem? Oczywiście najlepiej natychmiast i całkowicie. Rezygnacja z palenia papierosów już po kilku dniach przekłada się na świeższy zapach ciała i oddechu. Po kolejnych tygodniach następuje detoksykacja organizmu i zaczyna się proces naprawczy w ciele. Jeżeli właśnie papierosy powodowały problemy z erekcją i obniżały libido – teraz ciało powinno być wolne od tych ograniczeń, a chęć na zbliżenia powróci szybciej niż myślisz. Oczywiście zmysłowy seks i nowa energia to nie jedyny zysk z rozstania z nałogiem. Uzdrawia się cały organizm, a ryzyko powstania i rozwoju wielu chorób – wraz z płynącym czasem – zaczyna sukcesywnie spadać.

Kiedy papieros dalej ląduje w ustach…

Twój partner ma długi staż życia z papierosem, wielokrotnie podejmował próby by go rzucić, ale… zawsze kończyło się to fiaskiem? Możecie wtedy wspólnie rozważyć zamianę tradycyjnej fajki na jedno z elektronicznych rozwiązań, jak e-papieros czy podgrzewacz tytoniu. Nie wydzielają one ani dymu, ani tego smrodu typowego dla papierosów. Dlaczego tak się dzieje? Te pierwsze podgrzewają tzw. liquid, a te drugie wkłady z tytoniem. Nic się w nich zatem nie spala jak w papierosie. Co więc powstaje? Aerozol z nikotyną, który zawiera znacznie mniej substancji szkodliwych niż dym ulatniający się z papierosa.

Skąd wziąć informację, że to może być lepsze wyjście dla zatwardziałych palaczy niż dalsze palenie papierosów? Może od Włochów, którzy sami słyną z ognistego temperamentu pod kołdrą ???? Włoscy naukowcy z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, w swoim artykule naukowym – wskazali, że Włoskie Towarzystwo Andrologii i Medycyny Seksualnej (SIAMS) rekomenduje lekarzom, aby podczas rozmów z palącymi pacjentami – bezskutecznie walczącymi z papierosowym nałogiem, proponowali im przejście na podgrzewacze tytoniu (przykładowo IQOS) albo na wystandaryzowane e-papierosy. W artykule czytamy: „(…) w oparciu o wspólne czynniki ryzyka dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego i dysfunkcji seksualnych (głównie zaburzeń erekcji), istnieje uzasadnienie, by twierdzić, że pełne przejście osób palących (z papierosów na podgrzewacze tytoniu i e-papierosy) może u nich przynieść korzystny wpływ na zdrowie seksualne i reprodukcyjne". Oczywiście specjaliści zalecają, aby stosowanie takich urządzeń było jedynie etapem przejściowym. Nie powinniście zatem ustawać w wysiłkach by na dobre pożegnać ten szkodliwy dla zdrowia, w tym zdrowia seksualnego – nałóg.

Jeśli zatem chciałabyś podkręcić wasze życie erotyczne, na początek poproś partnera, by zerwał z tym uzależnieniem. Nawet się nie obejrzycie, jak seks stanie się... smaczniejszy. A na początek możesz dać mu jakąś seksowną motywację do działania. Każdy dzień bez papierosa nagradzaj erotycznym masażem lub spraw mu przyjemność w inny lubiany przez niego sposób.