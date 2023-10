Przeciętny Polak, jak wynika z badań CBOS, wyrzuca ponad 200 kilogramów jedzenia rocznie. Dane te są szokujące. Marnowanie jedzenia to nie tylko strata pieniędzy. Ma także ogromny wpływ na zaśmiecanie środowiska. Na szczęście coraz częściej zwracamy na to uwagę. Sporo gwiazd ruszyło z inicjatywą, by zapobiec temu problemowi. Co robią w tym celu? Jakie mają porady, aby w kuchni być "zero waste"? Zobaczcie nasze wideo!

Reklama

Zobacz także: Ewa Farna prowadzi dom w stylu zero waste. Na czym dzięki temu oszczędza najwięcej?