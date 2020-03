Horoskop tygodniowy 2 - 8 marca 2020 dla wszystkich znaków zodiaku

Co się wydarzy w w dniach od 2 do 8 marca 2020 roku? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Osoby w związkach powinny skupić się na pogłębianiu i umacnianiu relacji ze swoim partnerem. Dzięki temu powróci namiętność, a inne znajomości stracą na znaczeniu. Single muszę uważać nowe znajomości, to nie jest najlepszy czas. W pracy pojawią się nowe propozycje, a nawet szansa na awans lub podwyżkę.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Osoby w związkach niech zadbają o podsycenie ognia namiętności. W przeciwnym razie może się szybko okazać, że partner ma kogoś na boku.

Praca

Trudniejszy początek tygodnia. Mogą czekać cię spore zmiany w firmie. Ale czy korzystne? Nastaw się pozytywnie, a wszystko powinno skończyć się pomyślnie.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

W miłości możesz się spodziewać przejściowych kłopotów. Na szczęście wszystkie nieporozumienia szybko zostaną wyjaśnione.

Praca

Praca w tym miesiącu da ci sporo satysfakcji. Możesz nawet liczyć na awans lub podwyżkę. Ale będziesz wówczas musiała podjąć ważną decyzję.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Pewna znajomość nie spodoba się twoim bliskim. Rodzina nie wyrazi aprobaty dla twojego związku. Czy oby jednak krewni nie mają racji?

Praca

Twoja zazdrość może doprowadzić do wojny. Będziesz mieć pretensje, że kolega więcej zarabia albo że nie dostajesz awansu, na który czekasz od lat. Uważaj na wypowiadane słowa!

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Ktoś spróbuje się wkraść w twoje łaski. To, że komuś się spodobasz, nie będzie ci na rękę. Od razu zaznacz, że nie jesteś zainteresowana!

Praca

Zadowoleni będą ci, którzy pracują w gastronomii, medycynie lub działają w świecie artystycznym. Inni mogą mieć trudną sytuację zawodową i trochę teraz pod górkę.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Dużo czasu będziesz spędzać na portalach internetowych. Co ciekawe, osoby w związkach też będą szukać przyjaciela do rozmów.

Praca

Ktoś przedstawi ci ważną propozycję. Może to być znana ci osoba, z którą dawno nie miałaś kontaktu. Wysłuchaj jej uważnie i poważnie rozważ ofertę!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Zapragniesz towarzystwa innych osób. Zostawisz w domu swojego partnera, a sama wyruszysz w podróż w nieznane.

Praca

Bardzo korzystny czas na wszelkie zmiany zawodowe. Możesz przejść do innego działu, awansować lub przyjąć nową ofertę pracy. Każde z tych rozwiązań będzie pomyślne.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Wolne Wagi będą zawierać nowe znajomości podczas podróży. Niektóre poznają kogoś, kto będzie dużo starszy i im zaimponuje.

Praca

Propozycja zawodowa, którą teraz otrzymasz, będzie wiązała się ze współpracą z kimś z zagranicy. Może też pojawić się oferta wyjazdu. Przyjmij ją bez wahania. Opłaci się!

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Zmienne nastroje. Raz przygnębienie, raz euforia. Ten stan szybko minie, a w stałych związkach pojawi się szansa na... powiększenie rodziny!

Praca

Zajmiesz się sprawami papierkowymi. Możesz podpisywać jakieś dokumenty albo myśleć o nowych inwestycjach. Niestety, nie dla każdego będzie to korzystne.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Będziesz w stanie utrzymać dwie relacje jednocześnie. Nie dokonasz wyboru, bo na razie nie musisz. Czas decyzji dopiero nadejdzie.

Praca

Nowa propozycja współpracy nie do końca jest dla ciebie korzystna. Przejrzyj warunki i negocjuj większe profity. To, co teraz wywalczysz, długo się potem nie zmieni!

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Okazja do nawiązania flirtu, i to w pracy! Znajomość z nowym kolegą nie ograniczy się bowiem tylko do obowiązków służbowych. Oj, nie...

Praca

Długo nie będziesz się zastanawiać nad proponowaną zmianą. Oferta ta nie jest dla ciebie korzystna. Odrzuć ją i cierpliwie czekaj na kolejną. Niebawem nadejdzie!

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Trudno będzie pogodzić obowiązki zawodowe z uczuciami. Niektóre Wodniki zawierać będą znajomości w klubach i na imprezach.

Praca

Twój pomysł przyniesie fantastyczne efekty, a stworzony przez ciebie projekt zostanie zrealizowany. Zaangażuj się w doprowadzenie do końca tego przedsięwzięcia.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Harmonia w związku. Znajdź parę dni, aby wyjechać z partnerem na urlop. Single powinny przyjąć zaproszenia od dawnych znajomych.

Praca

Jeżeli masz możliwość pracy zdalnej, wykorzystaj ją, bo przebywając poza biurem, trafisz na możliwość dodatkowego zarobku. Poza tym w domu wszystko zrobisz lepiej!