Horoskop dzienny na wtorek 31.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy we wtorek, 31 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Jeśli jesteś singielką, to cudowny czas dla Ciebie, w końcu odnajdziesz to czego szukałaś. Uważaj na zachowanie w pracy, szefowi może się nie spodobać Twoje nastawienie.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Jeśli jesteś długo samotna, możesz czuć się zniechęcona szukaniem partnera. Ale bądź dobrej myśli! Właśnie nadszedł czas, kiedy możesz spotkać bratnią duszę.

Praca

Nie będzie łatwo z tobą współpracować. Postaraj się być bardziej otwarta na konstruktywną krytykę. Okaż współpracownikom więcej zaufania. Docenią je.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Osoba, którą poznasz w najbliższym czasie, nie jest dla ciebie. Zamiast rzucać się komuś na szyję, poczekaj. Wreszcie spotkasz kogoś odpowiedniego.

Praca

Staraj się wykorzystywać teraz wszystkie możliwości. Nowy projekt to szansa. Jednocześnie dopracowuj te, które już masz.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

W związkach coraz większe napięcie. Jedne problemy się rozwiążą, ale zaraz pojawią się nowe. Ani ty, ani twój partner nie zdecydujecie się na ustępstwa. Czeka was impas.

Praca

Szykuj się na niełatwy czas. Przestrzegaj zasad firmy, w której pracujesz. Twoja bezkompromisowość może być bardzo źle przyjęta przez szefa.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Singielki poznają kogoś, kto sprawi, że z chęcią będą rozpoczynać swój dzień pracy. W związkach ważne rozmowy na temat wolnego czasu. Jak go chcecie spędzać?

Praca

Będzie rozpierała cię energia. W emocjach możesz dopuścić się czegoś, czego będziesz potem żałować. Na przykład obrazić kontrahenta lub naruszyć prawo.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Jeśli nie podejmiesz teraz żadnego wysiłku, by poprawić klimat w związku, to licz się z tym, że z czasem między wami zacznie się pogarszać. Zabraknie ciepła…

Praca

Czas sprzyja podróżom służbowym. Możesz nawiązać współpracę z partnerami z różnych krajów lub poszerzyć zakres działalności swojej firmy.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

W związkach niełatwy czas. Znajdziesz niejeden powód do niezadowolenia z partnera lub małżonka. Za to singielki dadzą się porwać nagłym emocjom.

Praca

Dobry okres na rozpoczęcie ważnych interesów. Kieruj się intuicją, bo ona teraz cię nie zawiedzie. Realizuj krok po kroku plan, który sobie wyznaczyłaś.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Singielki dalej będą chciały korzystać ze swojej wolności. Za to osoby w związkach będą musiały powstrzymać się od krytyki. Złośliwości mogą je teraz drogo kosztować.

Praca

Szykuje się awans lub podwyżka dla niektórych pracujących na etacie! Jeśli prowadzisz swoją działalność, nie podejmuj ryzyka i uważaj na sprawy podatkowe.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Nie masz partnera? Uważaj, bo nie jest to najlepszy czas na romanse. Ktoś może złamać ci serce albo ty złamiesz je komuś… Lepsze widoki dla małżeństw.

Praca

Nawiążesz ciekawe znajomości zawodowe i wreszcie tak zorganizujesz swoje obowiązki, by mieć czas na odpoczynek. Dzięki temu rozwiniesz skrzydła!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Samotność stanie się nie do zniesienia. Nie trać nadziei. Jeszcze w tym miesiącu pojawi się szansa na spotkanie bratniej duszy. A więc – uważnie rozglądaj się wokół!

Praca

Uważaj na pochopne wydawanie osądów. Nie rzucaj się w wir zajęć bez dokładnego zapoznania się z sensem działań. Ustal konkretny cel, tylko wtedy coś osiągniesz.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Będziesz miała ochotę się rozerwać. Jeżeli twój partner nie zechce towarzyszyć ci w wyjściach, z pewnością nie ujdzie mu to na sucho. Ale nie oceniaj go surowo. Niedługo zmieni zdanie.

Praca

Możesz sprowokować nerwową atmosferę w pracy. Pojawią się spięcia. Zachowaj cierpliwość i bądź wyrozumiała dla zespołu. Unikaj impulsywnych zachowań.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Jeżeli myślisz poważnie o związku, zaakceptuj partnera takim, jaki jest. W przeciwnym razie możesz popełnić błąd, którego nie będzie można później naprawić.

Praca

Osoby zajmujące wyższe stanowiska mogą liczyć na wsparcie gwiazd. Możecie spodziewać się wyróżnień i nagród, a także… nowych, ważniejszych obowiązków.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Będziesz zabiegana, więc trudno będzie cię namówić na randkę. Ale jeśli jesteś w związku, nie lekceważ propozycji partnera. Wyjście to okazja, by coś sobie wyjaśnić.

Praca

Uwaga na nieporozumienia! Atmosfera będzie nerwowa. Upewnij się dwa razy, aby mieć pewność, że twoje intencje zostały dobrze zrozumiane.