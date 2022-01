Fructis Hair Food od Garnier. Maski do włosów, które pokochały Tiktokerki. Teraz kupisz je w wyjątkowej promocji!

Kochasz swoje włosy i nie chcesz ich radykalnie skracać, ale wiesz że są one przesuszone i mocne cięcie z pewnością im by się przydało? Mamy dla ciebie rozwiązanie: nie musisz tego robić, jeśli tylko odpowiednio zajmiesz się ich pielęgnacją. Postaw na odpowiedni szampon do przesuszonych włosów, zainwestuj w dobrą odżywkę i maskę, a problem zniknie! Zobacz także: Farbowanie odrostu w domu? Zapomnij! Oto 5 fryzur bez farbowania - te triki naprawdę działają! Oto 8 hitowych produktów do włosów: to serum do olejowania, maski, mleko, odżywki i oczywiście szampony - obiecujemy ci, że uratują twoje włosy! Zobacz także: Modne fryzury na lato 2020. To cięcie będzie największym hitem wakacji! Oto A-line bob 1. OIL MY GOD! Serum do olejowania włosów marki Be The Sky Girl, cena to 54 złote za 100 ml. Jak stosować serum? Olej z czarnuszki, shea, kokosa i chia, z nutą pomarańczy. Spryskaj włosy na plaży, w saunie, przed treningiem, aby mógł działać, podczas gdy Ty spędzasz czas, tak jak lubisz. Nałóż na włosy wieczorem i pozwól ukoić się do snu. Gdy go zmyjesz, odkryjesz blask, elastyczność i siłę swoich włosów. 2. Szampon do włosów farbowanych Bielenda Botanic Spa Rituals, to połączenie lawendy i zielonej herbaty. Cena to ok. 24 złote za 400 ml. 3. OnlyBio, Hydra Repair, rekonstruująca maska-odżywka do włosów. Cena za 200 ml to 23,99 zł. Hydra Repair od OnlyBio to formuła idealna dla włosów suchych, zniszczonych, z rozdwojonymi końcówkami, pozbawionych blasku. PS. Opakowanie tego produktu zostało wykonane z plastiku pochodzącego z trzciny cukrowej, nadaje się do recyklingu! 4. Garnier, Botanic Therapy z korzeń imbiru i mlekiem migdałowym. To idealna maska do włosów cienkich i zmęczonych!...