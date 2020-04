Jak prać pościel, by pachniała długo i pięknie? Ten trik sprawi, że zachowasz zapach nawet na 7 dni!

Kiedy słyszysz rano budzik, marzysz o tym, by pozostać w łóżku chwilę dłużej? Każdy z nas tak ma! Codzienna rutyna poranka w biegu może być przytłaczająca, ale dzięki nowej technologii świeżości od Lenor stanie się przyjemniejsza. I chociaż nie da Ci on dodatkowych minut drzemki, to pozwoli na pobudkę w świeżej pościeli nawet przez cały tydzień, każdego dnia. Zasypiając marzymy o tym, by o poranku otulać się świeżo pachnącą kołdrą jak najdłużej, a wieczorem by móc zrelaksować się z ulubionym serialem w towarzystwie miękkiego i pachnącego koca.

Jak ważny dla Polaków jest sen?

Aż 74% Polaków przyznaje, że sen jest dla nich cenny i każdą jego godzinę starają się wykorzystać jak najlepiej. Dlatego chcąc czerpać z niego jeszcze więcej radości warto pamiętać o tym, że szczególnie ważny jest zapach naszej pościeli. Nie od dziś wiadomo, że zmysł powonienia to jeden z najważniejszych zmysłów. Nowa technologia świeżości to nie wymysł z bajki, a jeszcze lepsza formuła, która pozwoli Ci cieszyć się świeżym zapachem nawet przez 7 dni, o każdej porze.

Odpowiednie perfumy mogą pomóc nam wprawić się w odpowiedni nastrój, dodać pewności siebie albo wyciszyć się i zrelaksować. Z drugiej strony mogą pomóc kreować nasz wizerunek w oczach innych jako osoby przebojowej i pewnej siebie albo ceniącej sobie spokój i naturę. Wrażliwość na różne aromaty zmienia się jednak w zależności od pory dnia, nastroju, stanu zdrowia czy wieku. Dlatego często wybieramy inne zapachy dla ubrań do pracy, inne do stroju na wieczorne wyjście, a jeszcze innych do pościeli czy ręczników. Według baśni, Śpiąca Królewna wybudzona została pocałunkiem księcia, prawdziwej miłości. Lenor stawia na współczesną księżniczkę, która co prawda da się obudzić, ale po przebudzeniu, decyduje się na dodatkową godzinę drzemki, otulona świeżym, uwalnianym stopniowo zapachem.

Spraw, żeby Twój poranek przypominał pobudkę Śpiącej Królewny, a zamiast pocałunku księcia, niech przez cały tydzień budzi Cię pościel, pachnąca świeżością. Teraz to możliwe, gdyż Lenor oferuje swoją nową, najlepszą technologię świeżości w dobrze znanych kolekcjach, która gwarantuje trwały zapach na tkaninach nawet przez cały tydzień. W nowych produktach, oznaczonych specjalną naklejką, ten efekt został osiągnięty przez zmianę nośnika zapachu na złożone kapsułki, które uwalniają perfumy stopniowo, przy każdym poruszeniu tkaniną. Aromat płynu będzie teraz odczuwalny zarówno podczas wyjmowania prania z pralki i wieszania na wieszaku, jak i wkładania wysuszonych ubrań do szafy. Już teraz możesz budzić się rano otulona świeżością pościeli, która będzie jak dopiero wyprana i pomoże Ci lepiej wspominać poranki. Z kolei aromat wybrany do naszych ubrań będzie nas cieszyć w każdym momencie w ciągu dnia.

Jaki zapach pościeli odpowiada ci najbardziej?

Decydując się na idealny zapach do pościeli, do pracy czy na specjalne wyjście, wybierz dopasowany aromat z jednej z kolekcji Lenor – każda z nich jest inna i zupełnie wyjątkowa. NOWY! Lenor Codzienna Świeżość – linia, która sprawdzi się dla każdego kto ceni sobie trwały zapach i miękkość tkanin. Teraz dzięki najlepszej technologii, wykorzystującej innowacyjne rozwiązania, możesz cieszyć się ich zapachem i świeżością jeszcze dłużej.

Wybierz jeden z 5 wariantów:

- świeży Spring Awaking,

- słoneczny Summer Breeze,

- orzeźwiający Fresh Meadow,

- subtelny Floral Romance,

- zrównoważony Lavender and Chamomile.

- NOWY! Lenor Parfumelle – to z kolei kolekcja, którą docenisz za wyrafinowane zapachy inspirowane francuskimi perfumami.

Są one idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie złożone, intensywne i długotrwałe aromaty. W tym portfolio znajdziesz 6 zapachów, które musną perfumami Twoje ubrania: kojący Emerald & Ivory Flower, wyciszający Gold Orchid, energetyzujący Diamond & Lotus Flower, tajemniczy Amethyst and Floral Bouquet, inspirujący Morning Dew i ożywiający Sparkling Bloom and Yellow Poppy. NOWY! Lenor Inspired by Nature – pozwalają na ucieczkę w stronę natury. Ich zapachy pozwolą Ci na chwilę zapomnienia i relaksu w trakcie zabieganego dnia. Jest to unikalne połączenie jakości płynu do płukania z niezwykłymi zapachami inspirowanymi naturą.

Zachęcamy do otulenia się jednym z 3 zapachów: świeżym Deep Sea Minerals rześkim Wild Verbena, ożywiającym Silk Tree Blossom lub relaksującym Lavender. Wypróbuj je już dziś i spraw, by Twoja opowieść o Śpiącej Królewie trwała jeszcze dłużej.

Lenor Codzienna Świeżość: 930 ml – 9,99 zł; 1800 ml – 16,99 zł

Lenor Parfumelle: 750 ml – 9,99zł, 1420 ml – 16,99 zł

Lenor Inspired By Nature: 750 ml – 9,99 zł, 1380 ml – 19,99 zł

Cena w poszczególnych sklepach może się różnić. Więcej informacji o Lenor dostępnych jest na stronie EverydayMe.pl.