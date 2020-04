Cztery kluczowe trendy wnętrzarskie na 2020 rok. Sprawdź, jak modnie urządzić łazienkę 

Mimo, iż wystrój wnętrz planujemy zwykle na dłużej, niż na jeden sezon to i tak warto wiedzieć, co jest obecnie w trendach. Zwłaszcza, że w tym roku nowe tendencje panujące na rynku wnętrzarskim dostarczają mnóstwo inspiracji. Nie ma w nich miejsca na nudne połączenia kolorystyczne czy zachowawczy design. Teraz rządzą florystyczne motywy, oryginalne wzory, kontrasty i luksusowy minimalizm. Wyraźnie obrazują to najnowsze kolekcje płytek marki Tubądzin.

Cztery kluczowe, łazienkowe trendy na sezon wiosna-lato 2020

Kolekcja Touch, Tubądzin

Bliżej natury

Codzienność w ciągłym biegu, nadmiar stresu i obowiązków sprawia, że coraz bardziej na czasie jest wprowadzenie do wnętrz elementów natury. Nie odnosi się to jednak tylko do umieszczania w nich bujnej roślinności, ale przede wszystkim do skłaniania się w stronę stonowanej palety barw w odcieniach zieleni. Zwłaszcza tej przygaszonej lub pastelowej.

Kolekcja Touch w połączeniu z pudrowym różem z kolekcji Cielo e Terra Polvere by Dorota Koziara, Tubądzin

Różane tony

Podczas wybierania gamy kolorystycznej, poza zieleniami warto zastanowić się także nad różem. Szczególnie w delikatnej, pudrowej odsłonie. Ten kobiecy kolor dodaje wnętrzom ciepła i przytulności. Może występować w wersji solo lub zdobić jedynie wybrane, pojedyncze powierzchnie.

Płytki dekoracyjne z kolekcji Touch, Tubądzin

Roślinne i geometryczne wzory

Modne wnętrza w 2020 roku ozdabiane będą również licznymi wzorami. Najbardziej na topie są te florystyczne i geometryczne. Nadają powierzchniom designerski charakter i przełamują surowy wystrój. Powinny mieć jednak oszczędną kolorystykę, najlepiej gdy oscylują w granicach 2-3 odcieni.

Kolekcja Reflection Navy, Tubądzin



Minimalizm w wersji premium

W tym trendzie najważniejsze jest nadanie wnętrzom luksusowego wyrazu. Umożliwia to trzymanie się chłodnej palety barw, w której dominują odcienie szarości uzupełnione akcentami złota i bieli. Mile widziane są również połączenia różnych faktur oraz matowych powierzchni z tymi błyszczącymi.